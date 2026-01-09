Ónos eső és extrém hideg béníthatja meg az országot: vörös riasztás több vármegyében

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. január 9. 13:38

Ónos eső és extrém hideg érkezik: vörös riasztás több vármegyében, veszélyes közlekedési helyzet, havazás és tartós fagy várható.

Az elmúlt évek egyik leghidegebb éjszakáját hozta a pénteki hajnal Magyarországon: az ország döntő részén -10 fok alá süllyedt a hőmérséklet, az északi és északkeleti térségekben pedig sokfelé -20 fok körüli, helyenként -25 fok alatti minimumokat mértek.

A rendkívüli hideget követően azonban újabb veszélyes időjárási helyzet alakul ki: nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely több térségben tartós ónos esőt hozhat.

A HungaroMet figyelmeztetése szerint az ónos eső és az extrém hideg együttesen komoly közlekedési kockázatot jelent, ezért több vármegyére veszélyjelzést, egyes területekre pedig vörös riasztást adtak ki.

Rekordközeli fagyok után érkezik az ónos eső

A péntek hajnali extrém lehűlés hátterében a hóval borított felszín, a derült égbolt és a szinte teljes szélcsend állt. A kisugárzás rendkívül erős volt, így a levegő akadálytalanul hűlt. Zabarban -24, Mihálygergén és Szécsényben -25 fokot regisztráltak, ami az idei tél eddigi szezonrekordja.

Napközben csak mérsékelten enyhült az időjárás: a nyugati és délnyugati megyékben megközelítette a hőmérséklet a 0 fokot, miközben az ország nagy részén továbbra is fagypont alatt maradt a levegő. Éppen ez az átmeneti enyhülés teremtette meg az ónos eső kialakulásának legkedvezőbb feltételeit.

Tartós, veszélyes ónos eső a délnyugati megyékben

A HungaroMet előrejelzése szerint Somogy és Baranya vármegye délnyugati felében a gyenge havazást követően több órán át hulló, tartós ónos esőre számíthatunk, helyenként 5 millimétert meghaladó mennyiségben. Ez a csapadékforma rendkívül veszélyes: jeges bevonat képződik az utakon, járdákon, vezetékeken és növényzeten, ami tömeges balesetekhez és áramkimaradásokhoz is vezethet.

Északabbra, nagyjából a Mosonmagyaróvár–Békéscsaba vonal térségében inkább havazás valószínű, jellemzően 1–3 centiméter friss hóval, míg az északkeleti megyékben ennél kevesebb csapadék hullhat.

Közlekedési káosz: az ónos eső miatt minden visszafagyhat

A közlekedés pénteken és szombaton is különösen kockázatossá válhat.

A HungaroMet arra figyelmeztet, hogy a nagy hideg miatt a sózás ellenére is visszafagyhat a víz és a latyak, így az ónos esővel érintett térségekben rendkívül csúszóssá válhatnak az utak.

A Mávinform közlése szerint az észak-balatoni vasútvonalon már péntek reggel fennakadások voltak, máshol hosszabb menetidőre, esetenként kimaradó járatokra kell számítani. A Volán- és MÁV-járatokon kölcsönösen elfogadják egymás jegyeit.

Intézkedések: online oktatás, ügyeleti rend a bíróságokon

Az ónos eső nemcsak a közlekedést, hanem az intézmények működését is befolyásolja. Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra álltak át, míg a zalai bíróságokon csak ügyeleti rend működik, az előre kitűzött tárgyalásokat elhalasztották.

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság közleménye szerint a hóeltakarításban és a baleset-megelőzésben érintett szervezetek felkészültek, és folyamatos együttműködéssel igyekeznek mérsékelni az ónos eső okozta kockázatokat.

A hétvégén is marad a tél, újabb havazás jöhet

Péntek estétől az ónos eső délnyugaton fokozatosan megszűnik, a csapadékzóna kelet, délkelet felé vonul. Szombaton napközben csökken a csapadékhajlam, de estétől helyenként újabb havazás kezdődhet. Vasárnap erős, helyenként viharos északi szél okozhat hófúvást, miközben a hőmérséklet továbbra is -8 és -3 fok között alakul.

A tél tehát marad, az ónos eső veszélye pedig továbbra is valós kockázatot jelent a nyugati és délnyugati térségekben. A hatóságok és a meteorológusok egyaránt arra kérik a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, és fokozott óvatossággal közlekedjenek.