Mráz Ágoston Sámuel politikai jelekből próbál olvasni

Mráz Ágoston Sámuel kifejtette: a társadalom változik és a Fidesznek, amely büszkén vallja magáról, hogy egy igazi néppárt a társadalom közepéből, a társadalom változásával együtt kell változnia.

A tapasztalat és a fiatalítás egyszerre van jelen a kormánypártban, ennek az egyensúlyára törekszik a Fidesz - mondta a Nézőpont Intézet igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában arról, hogy a Fidesz-KDNP 65 régi és 41 új jelölttel indul az országgyűlési választáson.

Az igazgató az új képviselőjelöltek kiválasztásáról azt mondta,

helyben nem ismeretlenek, országos ismertségükre most adódik esély.

"Kipróbált emberekről van szó, akik a helyi politikában polgármesterként, alpolgármesterként, főispánként már bizonyítottak, a helyi kapcsolatrendszerük, ismertségük, munkájuk eredménye látható" - mutatott rá.

Úgy vélte, erre lehet építeni egy egyéni választókerületi karriert, hiszen egyéni választókerületi jelöltet nem Budapestről küldenek oda, mint ahogy ezt számos baloldali párt tette a múltban, a jelöltnek helyben beágyazott személynek kell lennie, aki képes több száz ember mozgósítására a kampányában, és tudja, milyen problémák foglalkoztatják a helyben élőket.

Mráz Ágoston Sámuel megjegyezte, egy olimpiai bajnoknak minden versenyen jól kell teljesítenie, és igaz, hogy

a Fidesz a politikában olimpiai bajnok,

de ettől még minden egyes választást kőkemény munkával, helyi aktivitással, fáradhatatlan 0-24 órás akciózással meg kell nyernie, és most, a digitalizáció korában már nem csak az offline, hanem az online térben is.

Attól, hogy a Fidesz egészen biztosan egy húzó márkanév, és Orbán Viktor meghatározó személyisége a választói döntésnek, helyben még "el kell végezni a melót" - tette hozzá.

Az igazgató a digitalizáció és a politika összefüggésében felhívta a figyelmet arra, hogy

ma már nem tud sikeres politikus lenni az, aki nem érti a digitalizáció lényegét,

de aki csak a digitális térben van jelen, nem tudja megszólítani a választóknak azon széles táborát, ahol vannak "digitális nomádok".

Mráz Ágoston Sámuel a Fidesz szombaton tartott 31. kongresszusáról azt mondta: egy különösen nagy seregszemlét lehetett látni, amelynek az volt az üzenete, hogy

"a Fidesz igazából az úttörője volt egy új nemzetközi mozgalomnak, egy konzervatív lázadásnak",

és ezt a küzdelmet Orbán Viktor immár 16 éve vezeti, "szép lassan" sokan csatlakoztak hozzá.

Valójában ez egy globális mozgalom, számos európai ország legnépszerűbb pártjának vezetője és az argentín elnök is üzent Orbán Viktornak, az erődemonstrációnak a része volt ennek a nemzetközi hálózatnak a bemutatkozása is - fűzte hozzá.

Az igazgató kiemelte, számára a kongresszus egyszerre mutatta a nyugodt erőt és egy nagyon felkészült professzionális párt bemutatkozását.

A Fidesz logó alá írt A biztos választás jelszó a magabiztosságot, a megbízhatóságot, a kísérletezésmentes, nyugodt erőt képviselte,

a fiatalítás ugyanakkor egy új dinamikát is adott

- hangsúlyozta, hozzátéve: látszik, a kormányerő erre az egyensúlyra törekszik, hogy egyszerre egy biztos pont legyen a változó, veszélyes világban, és "mellette mégis egy dinamika is legyen ebben".

Mráz Ágoston Sámuel szólt arról is, hogy a miniszterelnök beszéde alapján az volt a benyomása, a témák tekintetében nagy újdonságokra nem kell számítani a kampányban, a beszédnek a háború, a migráció, a genderkérdés üzenetének aktualizálása volt a lényege.

Ezek közül kimagaslik a háború és a béke kérdése, amiről négy évvel ezelőtt nem gondolták volna, hogy a 2026-os választásnak is meghatározó témája lesz, "de úgy alakult a világ, hogy egyre bizonytalanabb, egyre több veszélygóc van, és nem sak az orosz-ukrán küzdelemre lehet gondolni, hanem ott volt a venezuelai esemény, és bizony a délkelet-ázsiai térségben, Tajvan, Kína kapcsán is bármikor történhet újabb konfliktus" - mutatott rá.

Kiemelte, a háború és a béke az előttünk álló időszak kulcstémája lesz a világban, és egy politikai erőnek azért kell kampányt folytatni, hogy lényeges kérdésekre tudja ráirányítani a választók figyelmét, és felhatalmazást kapjon arra, hogy ezekben a lényeges kérdésekben a társadalmi elvárás szerint tudjon cselekedni. "Ez ma Magyarországon a háborúból való kimaradás. Erre nagyon erős társadalmi igény van, de hogy erre adnak-e felhatalmazást majd a választópolgárok, ezt valószínűleg áprilisban tudjuk meg" - mondta.

Mráz Ágoston Sámuel arról, hogy a baloldali közvéleménykutató intézetek folyamatosan ellenzéki győzelmet prognosztizálnak, ezzel szemben a Századvég, vagy a Nézőpont homlokegyenest ellenkező következtetésre jut, azt mondta, ő a Nézőpont Intézetet vezeti és "mi vagyunk a való világ".

A valóság az, hogy ma egy picivel vezeti ezt a pártversenyt a Fidesz, nálunk ez éppen 7 százalék volt a legutóbb publikált közvélemény-kutatással - közölte.

Felhívta a figyelmet, hogy ez a "legvalószínűbb listás eredmény", ugyanakkor a "baloldali kollégák abba menekülnek bele, hogy nem az összes választónak a véleményére alapozva tesznek állításokat, hanem az úgynevezett biztos pártválasztók" alapján, ami nagyjából 70 százaléka az összes választónak, és "ezzel lényegében azt mondják, hogy nem mondanak semmit, mert

a 100 százalék fogja eldönteni azt, hogy pontosan ki nyeri meg ezt a választást"

"Az utóbbi időben lehet látni olyan félmondatokat és menekülő kommunikációs formulákat, ami arra utal, hogy ők is elkezdték az eredményeiket a valósághoz közelíteni" - jegyezte meg az igazgató.

