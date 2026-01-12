Berobbantotta a kampányt a Fidesz

Szerző: Gondola

A miniszterelnök a jelöltállító kongresszuson elmondta, hogy február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják. De várhatóan addig sem lesz tétlenkedés, hiszen már hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor februárban mondja el évértékelő beszédét - olvasható a Magyar Nemzetben.

A lap kitért arra is, hogy Ilyenkor a miniszterelnök a jelenlegi nemzetközi, gazdasági és belpolitikai helyzet értékelése mellett komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit. A miniszterelnök jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel. Ugyancsak február második felében várható, hogy megtartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését. Hagyományosan az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a Fidesz–KDNP politikusai ilyenkor tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor zárt körben ad tájékoztatást. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek. A frakcióülés után február végén kezdődhet az Országgyűlés tavaszi ülésszaka. A tavaszi választások miatt vélhetően rövid, mindössze néhány ülésnapra lehet számítani.