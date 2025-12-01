Sokkoló adóemelések a Tisza Párt részére készült gazdasági tervben - Itt éri el a "nem létező" teljes dokumentumot!

Szerző: Gondola

Az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt részére készült gazdasági tervezetet, amely sokkoló adóemelésekkel az elmúlt évtized legátfogóbb és legmerészebb adópolitikai átalakítását vázolja fel Magyarország számára.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő dokumentum a párt megrendelésére készült - jóllehet, a Tisza Párt ezt kategorikusan tagadja.

A koncepció egy olyan új közteherviselési modellt vázol, amely gyökeresen átírná a jelenlegi adózási rendszer logikáját: a progresszív személyi jövedelemadótól a kiemelkedően magas, 32 százalékos általános forgalmi adóig, a vagyonadó bevezetésétől a társasági kedvezmények megszüntetéséig számos olyan elem szerepel benne, amely komoly társadalmi és gazdasági vitákat generálhat.

Felboruló adófilozófia: több száz milliárdos többletbevétellel tervezve

A tervezet a jelenlegi adórendszer teljes átstrukturálását irányozza elő. A javasolt adó- és járulékemelésekből évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt teremtenének, miközben a tervezett intézkedések a társadalom széles rétegeinek nettó jövedelmét csökkentenék.

A dokumentum többek között a következőket tartalmazza:

progresszív szja-kulcsok bevezetése,

családi adókedvezmények jelentős csökkentése vagy eltörlése,

vagyonadó bevezetése 500 millió forintos értékhatár felett,

32 százalékos általános forgalmi adó,

az egész tb-rendszer privatizációja,

új, szolidaritási elvű nyugdíj- és egészségügyi járulékcsomag,

társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása,

a kisadózói rendszerek (ekho, kiva) gyakorlatilag teljes felszámolása.

A programban körvonalazott modell a szociális szempontokat helyezné előtérbe a versenyképességgel szemben – a szakértők szerint ezzel jelentős kockázatokat vállalva a gazdaság fenntarthatósága terén.

Vagyonadó már 500 millió forinttól - 6,5 százalékos kulccsal

Az Index részletező cikke i szerint a dokumentum egyik legfontosabb eleme a vagyonadó bevezetése, amely:

minden belföldi és uniós vagyonra kiterjedne,

500 millió forintos érték fölött lépne életbe,

az ingatlanokat, értékpapírokat, üzletrészeket és 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyakat is érintené,

évi 6,5 százalékos mértéket irányoz elő.

Emellett egy külön, harmadik országokban tartott vagyonelemekre kivetett speciális különadó is szerepel a tervezetben, szintén 6,5 százalékos kulccsal, évi 250 milliárd forintos bevételi céllal.

A pénzügyi szektor és a kkv-k is komoly plusz terhekre számíthatnának

A tervezet alapján a biztosítók éves profitjuk 20 százalékát fizetnék be egy úgynevezett szolidaritási alapba, amely az állami újraelosztást finanszírozná.

A kisvállalkozói szektor terhei még drasztikusabban nőnének:

az ekho megszűnne,

a kiva gyakorlatilag eltűnne,

helyette egy új mikrovállalkozói tételes adó jelenne meg, kizárólag az első két üzleti évre választható formában.

Új járulékcsomag érkezne - és vele a teljes rendszer új alapokra kerülne

A dokumentum több új járulékfajtát is bevezetne, például:

5% egészségügyi fenntartási járulék,

2,5% nyugdíj-szolidaritási járulék,

1,5% szakképzési hozzájárulás,

2% szolidaritási egészségügyi járulék,

1% bérgarancia-hozzájárulás,

1,5% gyermekvédelmi hozzájárulás.

Mindez jelentősen emelné a foglalkoztatás költségeit és a munkavállalók levonásait egyaránt.

A Tisza Párt tagad

A cikkek megjelenése után a Tisza Párt tagadta, hogy ilyen dokumentum létezne, kijelentették, hogy a tervek „nevetséges hazugságok”, Magyar Péter pártelnök pedig „egy nem létező dokumentumnak” nevezte a tervezetet.

Az Index ezzel szemben közölte, hogy a tanulmány egyik szerzőjétől kapta meg „a nem létező” szakpolitikai gyűjteményt, és ennek megfelelően a teljes – több száz oldalas – dokumentumot három részletben közzétette.

Íme a Tisza Párt részére készült "nem létező" gazdasági terv:

