Sokkoló adóemelések a Tisza Párt részére készült gazdasági tervben - Itt éri el a "nem létező" teljes dokumentumot!
Szerző: Gondola
2025. december 1. 20:04
Az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt részére készült gazdasági tervezetet, amely sokkoló adóemelésekkel az elmúlt évtized legátfogóbb és legmerészebb adópolitikai átalakítását vázolja fel Magyarország számára.
A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő dokumentum a párt megrendelésére készült - jóllehet, a Tisza Párt ezt kategorikusan tagadja.
A koncepció egy olyan új közteherviselési modellt vázol, amely gyökeresen átírná a jelenlegi adózási rendszer logikáját: a progresszív személyi jövedelemadótól a kiemelkedően magas, 32 százalékos általános forgalmi adóig, a vagyonadó bevezetésétől a társasági kedvezmények megszüntetéséig számos olyan elem szerepel benne, amely komoly társadalmi és gazdasági vitákat generálhat.
Felboruló adófilozófia: több száz milliárdos többletbevétellel tervezve
A tervezet a jelenlegi adórendszer teljes átstrukturálását irányozza elő. A javasolt adó- és járulékemelésekből évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt teremtenének, miközben a tervezett intézkedések a társadalom széles rétegeinek nettó jövedelmét csökkentenék.
A dokumentum többek között a következőket tartalmazza:
- progresszív szja-kulcsok bevezetése,
- családi adókedvezmények jelentős csökkentése vagy eltörlése,
- vagyonadó bevezetése 500 millió forintos értékhatár felett,
- 32 százalékos általános forgalmi adó,
- az egész tb-rendszer privatizációja,
- új, szolidaritási elvű nyugdíj- és egészségügyi járulékcsomag,
- társasági és tőkejövedelmek progresszív adóztatása,
- a kisadózói rendszerek (ekho, kiva) gyakorlatilag teljes felszámolása.
A programban körvonalazott modell a szociális szempontokat helyezné előtérbe a versenyképességgel szemben – a szakértők szerint ezzel jelentős kockázatokat vállalva a gazdaság fenntarthatósága terén.
Vagyonadó már 500 millió forinttól - 6,5 százalékos kulccsal
Az Index részletező cikkei szerint a dokumentum egyik legfontosabb eleme a vagyonadó bevezetése, amely:
- minden belföldi és uniós vagyonra kiterjedne,
- 500 millió forintos érték fölött lépne életbe,
- az ingatlanokat, értékpapírokat, üzletrészeket és 800 ezer forintnál értékesebb műtárgyakat is érintené,
- évi 6,5 százalékos mértéket irányoz elő.
Emellett egy külön, harmadik országokban tartott vagyonelemekre kivetett speciális különadó is szerepel a tervezetben, szintén 6,5 százalékos kulccsal, évi 250 milliárd forintos bevételi céllal.
A pénzügyi szektor és a kkv-k is komoly plusz terhekre számíthatnának
A tervezet alapján a biztosítók éves profitjuk 20 százalékát fizetnék be egy úgynevezett szolidaritási alapba, amely az állami újraelosztást finanszírozná.
A kisvállalkozói szektor terhei még drasztikusabban nőnének:
- az ekho megszűnne,
- a kiva gyakorlatilag eltűnne,
- helyette egy új mikrovállalkozói tételes adó jelenne meg, kizárólag az első két üzleti évre választható formában.
Új járulékcsomag érkezne - és vele a teljes rendszer új alapokra kerülne
A dokumentum több új járulékfajtát is bevezetne, például:
- 5% egészségügyi fenntartási járulék,
- 2,5% nyugdíj-szolidaritási járulék,
- 1,5% szakképzési hozzájárulás,
- 2% szolidaritási egészségügyi járulék,
- 1% bérgarancia-hozzájárulás,
- 1,5% gyermekvédelmi hozzájárulás.
Mindez jelentősen emelné a foglalkoztatás költségeit és a munkavállalók levonásait egyaránt.
A Tisza Párt tagad
A cikkek megjelenése után a Tisza Párt tagadta, hogy ilyen dokumentum létezne, kijelentették, hogy a tervek „nevetséges hazugságok”, Magyar Péter pártelnök pedig „egy nem létező dokumentumnak” nevezte a tervezetet.
Az Index ezzel szemben közölte, hogy a tanulmány egyik szerzőjétől kapta meg „a nem létező” szakpolitikai gyűjteményt, és ennek megfelelően a teljes – több száz oldalas – dokumentumot három részletben közzétette.
Íme a Tisza Párt részére készült "nem létező" gazdasági terv:
Főkép: A Tisza Párt elnöksége
