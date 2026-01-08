A Stranger Things sztárja a hitéről vallott: rendszeresen templomba jár, felhagyott a közösségi médiával

Szerző: Gondola

2026. január 8. 15:34

Caleb McLaughlin, a Stranger Things Netflix sorozat sztárja nemrég arról beszélt, hogy a nyár folyamán sokkal komolyabban kezdte megélni a hitét: többet imádkozik, visszavonult a közösségi médiától, és rendszeresen templomba jár a családjával.

A 24 éves színész a Podcrushed című műsorban elmondta, hogy mindig is érezte a kapcsolatot Istennel, de most egy mélyebb szintre jutott. Úgy fogalmazott, hogy az ember néha annyira belemerül a mindennapi életbe, hogy háttérbe szorul az imádság, pedig vannak pillanatok, amikor tudatosan meg kell állni, Istennel beszélni és „földelni” önmagát.

McLaughlin szerint ezt tette egész nyáron: sok időt töltött imával, templomba járt, törölte az Instagramot, és eltávolodott a közösségi médiától, ami számára lelkileg feltöltő és megújító élmény volt. Gondolatai összhangban vannak korábbi nyilatkozataival is, amelyekben gyakran beszélt az életcélról, az önfegyelemről és a földön maradás fontosságáról, különösen fiatalon szerzett világhírneve kapcsán.

Egy 2022-es Essence-interjúban a szakmai pályáját is elhivatásként jellemezte, mondván: úgy érzi, Isten hívta el a színészetre és az előadóművészetre, még akkor is, ha kezdetben nem ő választotta ezt az utat. McLaughlin 13 évesen kapta meg Lucas Sinclair szerepét a Stranger Thingsben, miután korábban a The Lion King Broadway-produkciójában is szerepelt, és így nagyon fiatalon a nyilvánosság előtt nőtt fel.

Az elmúlt években filmes karrierjét is bővítette: szerepelt többek között a Concrete Cowboy, The Book of Clarence című filmekben, valamint a Shooting Starsban, amelyben Dru Joyce III-at alakítja. Utóbbiról elmondta, hogy bár a kosárlabda áll a középpontban, a film valójában az életről, a barátságról, a közösségről és az emberi kapcsolatok fontosságáról szól. Kiemelte, mennyire lényeges, hogy az ember ne feledkezzen meg azokról, akik szeretik és támogatják, mert nehéz helyzetekben rájuk lehet igazán számítani.

Hangsúlyozta, hogy a támogatás, a lojalitás és a barátság mindenkinek alapvetően fontos, hiszen az ember könnyen elbizonytalanodhat, ha egyedül marad a gondolataival. McLaughlin legközelebb a Steph Curry produceri közreműködésével készülő animációs filmben, a GOAT-ban lesz látható, amely februárban kerül bemutatásra.