Tusványos: Orbán Viktor a jogállam helyreállítására készül

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 25. 11:36

Bűncselekmény a kizárólagos hatalomgyakorlásra való törekvés - rögzítette Orbán Viktor a Tusványoson. A jogállam helyreállításakor ennek nagy jelentősége lesz - vetítette előre.

A demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik - jelentette ki a Fidesz elnöke szombaton a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) mondott beszédében.

Orbán Viktor azt mondta: "ez bűncselekmény", és bár most nincs,

"de akkor majd lesz jelentősége, amikor visszaállítjuk a jogállamot,

és akkor komoly jelentősége lesz".

Jelezte: személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét "kizárták a politikából", valamint "személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, és ezzel megszüntették a jogállamot is".

Ellenállási politika következik

Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik - hangsúlyozta a Fidesz elnöke szombaton a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) mondott beszédében.

Orbán Viktor szerint akik tavasszal a változás mellett szavaztak,

"nem hiszem, hogy a bizalommal való visszaélésre szavaztak volna".

A többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és több gazdasági eredményt vártak - mondta.

Hozzátette: a vereség után mindig

önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt,

mert "Magyarországon veszélybe került a szabadság". Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani - jelentette ki a Fidesz elnöke.

Címkép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (k) a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2026. július 25-én. Mellette Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője (b) és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke (j). MTI/Veres Nándor