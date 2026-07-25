Tusványos: Orbán Viktor a jogállam helyreállítására készül
A demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik - jelentette ki a Fidesz elnöke szombaton a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) mondott beszédében.
Orbán Viktor azt mondta: "ez bűncselekmény", és bár most nincs,
"de akkor majd lesz jelentősége, amikor visszaállítjuk a jogállamot,
és akkor komoly jelentősége lesz".
Jelezte: személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét "kizárták a politikából", valamint "személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, és ezzel megszüntették a jogállamot is".
Ellenállási politika következik
Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik - hangsúlyozta a Fidesz elnöke szombaton a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) mondott beszédében.
Orbán Viktor szerint akik tavasszal a változás mellett szavaztak,
"nem hiszem, hogy a bizalommal való visszaélésre szavaztak volna".
A többségük jóhiszemű volt, kevesebb kormányzati hibát és több gazdasági eredményt vártak - mondta.
Hozzátette: a vereség után mindig
önkritikusan kell nézni a világot, de erre most nem sok idő maradt,
mert "Magyarországon veszélybe került a szabadság". Ezért egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani - jelentette ki a Fidesz elnöke.
Címkép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (k) a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban az erdélyi Tusnádfürdőn 2026. július 25-én. Mellette Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője (b) és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke (j). MTI/Veres Nándor