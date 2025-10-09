2025 legjobb halas street foodját is megválasztják a Siófoki Halfesztiválon
2025. október 9. 13:06
Kulináris élményeket, táncelőadásokat, koncerteket, családi programokat is kínál a Siófoki Halfesztivál, amelyre október 10. és 12. között kerül sor a Balaton-parti városban.
A település központjában tizenkettedik alkalommal megrendezendő esemény gasztrokínálatából a Vomberg Frigyes séf és Fodor Noel 2023-as Bocuse d’Or magyar bajnok részvételével bíráló szakmai zsűri választja ki 2025 legjobb halas street foodját, amelyet bárki megkóstolhat - olvasható a szervezőknek az MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában.
Azt írták, a fesztivál rendezvényei között lesz főzőverseny és fish food verseny Halpiknik, illetve Halánkságok néven, táncbemutató, játszóház, interaktív halas foglalkozás, és a vendégeket olyan neves előadók is szórakoztatják, mint Korda György és Balázs Klári, a Nemzeti Filharmonikusok, a Follow the Flow, vagy a Rudán Joe Band.
Idén is bemutatkoznak a Fő téren Magyarország "halas városai": Baja, Mohács, Paks és Szeged képviselői különleges halételekkel készülnek a fesztiválra, a Siófoki Szakképzési Centrum, valamint a horvátországi Porec idegenforgalmi középiskolája közös főzéssel ünnepli idén induló cserediákprogramját.
A Siófoki Halfesztivált 2013-ban hívták életre. A város a rendezvénnyel hagyományt kívánt teremteni, célja a Balaton és a hal népszerűsítése.
MTI/Gondola
