November 26-án pótolják a szaunából áradó füst miatt félbeszakadt kézimeccset

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 11. 09:38

November 26-án pótolják a vasárnap este félbeszakadt Budai Farkasok-Budakalász mérkőzést a férfi kézilabda NB I-ben.

A magyar szövetség honlapja szerint a meccs november 26-án 19.45 órakor kezdődik a budaörsi városi sportcsarnokban.

A találkozó vasárnap a 38. percben szakadt félbe, miután a csarnok melletti uszoda egyik szaunájában keletkezett füst átterjedt a sportcsarnok légterébe is, ezért a tűzoltók kiürítették a létesítményt. Személyi sérülés nem történt.

A csapatok közös döntése alapján a mérkőzést vasárnap már nem folytatták.