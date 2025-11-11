Családi programajánló: Jubileumot ünnepel a Vadlúd Sokadalom Tatán

Szerző: Gondola/MTI

2025. november 11. 10:34

November 29-én huszonötödik alkalommal várja a természet és a madarak szerelmeseit - kicsiket és nagyokat egyaránt - a Tatai Vadlúd Sokadalom, Magyarország legnagyobb télköszöntő madárfesztiválja.

Huszonötödik alkalommal rendezik meg november 29-én a tatai Öreg-tó partján a Vadlúd Sokadalmat, Magyarország legnagyobb télköszöntő madárfesztiválját, ahol több tízezer madár látványos mozgását figyelhetik meg a látogatók.

Az esemény hajnalban a madármegfigyelők versenyével kezdődik, a nagyközönség pedig reggel hét órától tekintheti meg a vadludak kihúzását, amikor az összes madár egyszerre repül fel éjszakázóhelyéről. A helyszínen szakértő madarász mutatja be a különböző fajokat.

Máté Bence világhírű természetfotós a kertekben létrehozható élőhelyek kialakításáról tart előadást, valamint bemutatják Az év madárfotósa 2025 pályázat nyertes képeit és alkotóit.

A nap folyamán a tóparton több sátorban várják programok a látogatókat. Lesznek állat- és madárbemutatók, harkálymegfigyelő és helytörténeti séták, játékok és kézműves foglalkozások.

Az idei fesztivál nemzetközi figyelmet is kap: Tatán rendezik meg a vizes élőhelyek védelmét szolgáló nemzetközi szerződés, a Ramsari Egyezményhez csatlakozott városok polgármestereinek 4. kerekasztalát, ahol Irán (Varzaneh), Japán (Niigata), Svájc (Genf), Chile (Valdivia) és Belgium (Mechelen) képviselői is bemutatkoznak.

A tóparton lévő Malom és Kacsa Rendezvényházban a távoli Tűzföld madárvilágáról, a farkasok magyarországi elterjedéséről, valamint Peru élővilágáról hallhatók beszámolók.

A ludak este négy óra körül szállnak le újra a vízre. Az esti behúzás is látványos, főleg felhőtlen égbolt előtt. Az ék alakban érkező rajokat a parton felállított távcsöveken és nagyméretű kivetítőn is követhetjük, szakértő kommentátor segítségével.

Az eseményre rendezett vásárban kézművesek, őstermelők és népművészek kínálják portékáikat, de vásárolhatók madár- és természetvédelmi eszközök, valamint könyvek és madarakat ábrázoló festmények is.

A Tatai Vadlúd Sokadalom különlegessége, hogy a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelmére létrehozott Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó Öreg-tó az egyetlen olyan madárpihenőhely Európában, amelyet egy város szinte teljesen körülvesz.

A tavon november végére általában 40-50 ezer madár éjszakázik, többségük nagy lilik és nyári lúd, de a távcsöves megfigyelők a madártömegben gyakran látják globálisan veszélyeztetett fajok példányait. A tavon telelő vadludak akár hatezer kilométerről is, Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkeznek Magyarországra az ottani időjárás hidegre fordulása után.