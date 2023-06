Spanyol Nagydíj - Verstappen Barcelonában is megállíthatatlan volt

2023. június 4. 17:05

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Spanyol Nagydíjat a Barcelona melletti Circuit de Catalunyán.

Az előnyét a vb-pontverseny élén ezzel tovább növelő 25 éves pilótának pályafutása 170. F1-es viadalán ez volt a 40., és az idei ötödik futamgyőzelme.



Verstappen mögött a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsó fokára a másik Mercedest vezető, szintén brit George Russell állhatott fel.



A rajtnál a második kockából induló Carlos Sainz Jr. (Ferrari) megszorongatta Verstappent, de a vb-címvédő megvédte a vezető pozíciót és körről körre növelte az előnyét közvetlen üldözőjével szemben. A start után Hamilton és Lando Norris (McLaren) versenyautói értek össze egy pillanatra, emiatt utóbbinak a boxba kellett hajtania első vezetőszárny cserére. Hamilton néhány kör erejéig elveszítette a dobogós pozíciót Lance Stroll-lal (Aston Martin) szemben, de aztán hamarosan visszavette a harmadik helyet.



A 16. körben Sainzot kerékcserére a boxba hívta a Ferrari, Hamiltont pedig ezután a 25. körig a pályán hagyta a Mercedes, s aztán a hétszeres vb-győztes az új abroncsokkal nagyjából 2.5 másodperccel Sainz mögé tért vissza a pályára. Verstappen két körrel később hajtott be a boxba új gumikért és simán visszajött az első helyre.



Hamilton a 28. kör elején megelőzte Sainzot és feljött másodiknak, hátránya csaknem 12 másodperc volt az élen száguldó Verstappenhez képest. Néhány körrel később a másik Mercedest vezető Russell is utolérte és megelőzte Sainzot, akire az újabb veszélyt a 11. helyről rajtoló, de ekkor már ötödik Sergio Pérez (Red Bull) jelentette.



Russell a 46. körben kapott friss abroncsokat, két körrel korábban Sainz is a boxban járt, így ekkor Pérez átvette a harmadik pozíciót. Az 51. körben a mexikói versenyzőnek is új gumikat szereltek fel a Red Bull garázsánál, majd az 53. körben Verstappen állt ki újfent és tért vissza az élre.



A folytatásban már nem történt jelentős változás, Verstappen magabiztosan diadalmaskodott megelőzve a két Mercedes-versenyzőt, Pérez pedig negyedikként végzett.



A vb két hét múlva, Kanadában folytatódik.



MTI