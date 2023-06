Nagy-Vargha Zsófia: a fiatal tehetségekre alapozhatjuk az ország jövőjét

2023. június 10. 12:19

Magyarországnak vannak olyan kincsei, amelyekre nemcsak büszkék lehetünk, hanem az ország működését is alapozhatjuk rájuk, ezek pedig a fiatal tehetségek - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára szombaton Gödöllőn.

Nagy-Vargha Zsófia az I. Grassalkovich Országos Történelem Verseny döntőjének megnyitásakor méltatta Gödöllő szerepét, amely minden magyar számára fontos határon innen és túl is.



Felidézte, hogy a 18. században Gödöllő gazdag bírtokosa építtette fel Magyarország jelenleg legnagyobb alapterületű barokk kastélyát. Ez a kastély az 1848-as szabadságharc idején Windisch-Grätz szálláshelye, majd az isaszegi csata után Kossuth Lajos főhadiszállása volt, az első világháború végén pedig IV. Károly király itt értesült a monarchia összeomlásáról - emlékeztetett a kastély gazdag történelmére a helyettes államtitkár.



Nagy-Vargha Zsófia beszélt arról, hogy a történelmi versenyt a megálmodói úgy szervezték meg, hogy ne csupán egy ismereti verseny legyen, hanem élményt is nyújtson a résztvevőinek.



Az I. Grassalkovich Országos Történelem Verseny tematikája a 17. és a 18. századi magyar és nemzetközi történelem köré épül, amelyet a versenyzők Grassalkovich I. Antal szemüvegén keresztül szemlélhetnek. A verseny a résztvevők tárgyi tudásán túl a logikai gondolkodásukra, az érvelési képességükre, valamint a kreativitásukra is súlyt helyez - olvasható a tortenelemoktatok.hu oldalon.



MTI