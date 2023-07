Ukrán maffia ötvenmillió forintos online csalása

2023. július 14. 12:24

Ukránokból álló bűnözői csoport ötvenmillió forintot szerzett meg online csalással, a rendőrség és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) közös akciójában hat embert vettek őrizetbe - jelentette be Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

A csalást napjaink egyik legnépszerűbb módszerével követték el. Ennek lényege, hogy amikor valaki közösségi oldalon meghirdet egy terméket, arra gyorsan reagálnak a csalók, és jelzik, előre utalással rögtön fizetnék a vételárat, de ehhez küldenek egy linket, ahol az eladónak - a magyarázat szerint - "frissítenie kell az adatait" a szállításhoz - mondta Farkas Péter.



Az áldozatok a linken keresztül egy "bankválasztó" oldalra kerülnek, ez azonban valójában egy adathalász oldal, ahol a csalók megszerzik a bankszámlák adatait. Farkas Péter elmondta: ebben az ügyben az áldozat nemcsak saját bankszámlájához biztosított hozzáférést az online csalóknak, de a munkaadója forint- és eurószámlájához is, ezért volt 50 millió forint a kár.



Hozzátette: másfél héttel ezelőtt történt a bűncselekmény, és 24 óra alatt elfogták az első gyanúsítottakat, egy ukrán és egy magyar állampolgárt, akik a "számlanyitó strómanok" voltak, vagyis az ő számlájukra utalták a csalók a pénzt, és azt ők vették fel és váltották át dollárra, euróra, angol fontra.



A rendőrség 11 millió forint készpénzt foglalt le, ebből 28 ezret euróban, a többi forintban volt, illetve lefoglaltak ukrán hrivnyát is. A strómanok elfogása után eljutottak a számlanyitók mögött állókhoz, az ukrán állampolgárokból álló, Budapesten tevékenykedő bűnözői csoporthoz. Az elfogott hat emberből a bíróság ötöt letartóztatott, egy bűnügyi felügyeletben van.



Farkas Péter elmondta: már hat, a csoport által elkövetett bűncselekményt azonosítottak be, de ez a szám várhatóan még nőni fog.



A főosztályvezető elmondta, a felderítésben részt vett a Nemzeti Védelmi Szolgálat, és jelezte, a jövőben szorosabban együttműködik a két szervezet az online csalások felderítésében.

MTI