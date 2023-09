Soltész Miklós Kassán

2023. szeptember 13. 20:49

A közép-európai nemzeteknek a békességre és a közös értékek megtalálására kell törekedniük - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Kassán, ahol nyitóbeszédet mondott szerdán Nick Vujicic világhírű prédikátor előadásán.

amikassa

Az államtitkár hangsúlyozta: az előadásnak az a legfőbb üzenete, hogy a közép európai nemzeteknek - szlovákoknak, magyaroknak, románoknak és szerbeknek - békességre kell törekedniük. "Azt kell megkeresnünk egymásban, ami a közös" - emelte ki Soltész Miklós, rámutatva: ezen közös értékek egyértelműen a kereszténység, a kultúrában való találkozások és a teremtett világról alkotott kép.



Nick Vujicic előadásának üzenete sok tekintetben megegyezik azzal, amit a magyar kormány gondol, vagyis hogy a fogyatékossággal élő emberek minél több megértést és társadalmi segítséget kapjanak - mondta. Vujicic példája is mutatja, hogy sok nehézséget és szenvedést átélve meg lehet erősödni, és mindezt leginkább a hiten keresztül lehet elérni. Hozzáfűzte: a magyar kormány támogatásával több országban megrendezendő előadássorozat közelebb hozza egymáshoz a közép-európai nemzeteket, egyidejűleg pedig megszólítja a fiatalokat, rávilágítva az élet valódi értékeire. "Ezeknek az értékeknek a megőrzéséhez és megerősítéséhez itt Szlovákiában a magyarok és szlovákok, illetve Szlovákia és Magyarország összefogására van szükség" - szögezte le Soltész Miklós, megjegyezve: ezért volt fontos Vujicic előadását Kassára is elhozni.



Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a magyar emberek többsége, a magyar kormány és a szlovák emberek is nagyon sok dologban azonosan gondolkodnak, egyebek mellett a két ország közti kapcsolatok erősítésének szükségességéről. Ezért is nagyon fontos, hogy a megbékélési folyamat tovább folytatódjon, és legalább olyan szintet érjen el, mint a magyar-szerb kapcsolatok.



Rámutatott: e tekintetben is fontos lesz a szeptember végi szlovákiai parlamenti választás, hiszen például a családpolitika terén vagy az ukrajnai háború mielőbbi befejezése tekintetében is azonos nézőpontot képvisel a magyar kormány és a szlovákiai társadalom többsége. Kiemelte: a választásokon szükség lesz a magyarok minél nagyobb részvételére. "Szövetségben sokkal könnyebb" - szögezte le Soltész Miklós, hozzátéve: arra kéri a felvidéki magyar választókat, hogy menjenek el szavazni, és támogassák azokat az értékeket, amelyek számukra is nagyon fontosak.

MTI