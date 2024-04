Lezsák Sándor Mongóliába látogatott

2024. április 27. 20:43

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke Ulánbátorban részt vett a II. Éves Transz-altáji Fenntarthatósági Párbeszéd című rendezvényen csütörtökön és pénteken - közölte az Országgyűlés sajtófőnöke szombaton az MTI-vel.

Szilágyi Zoltán tájékoztatása szerint a fórumnak idén az ENSZ 2030 Agendájának 16. pontja: a béke, igazságszolgáltatás és erős intézmények volt a témája, célja pedig az, hogy összehozza a tudományos, civil és kormányzati szféra képviselőit, hogy megosszák a legjobb gyakorlatokat ezek elérése érdekében.



A közlemény idézte Lezsák Sándort, aki beszédében hangsúlyozta, hogy nem csupán Brüsszelben lehet változás az idén a június 9-én esedékes európai parlamenti voksolással. Donald Trump amerikai elnökké választásával ugyanis Washingtonban is fordulat következhet be 2024-ben.



"Magyarország a választások után az Európai Unió soros elnöke lesz, ez történelmi felelősséget jelent a 2010 óta kétharmados többséggel kormányzó Orbán Viktornak és kormányunknak" - tette hozzá az Országgyűlés alelnöke.



A sajtófőnök arra is kitért, hogy Lezsák Sándor találkozott Gombodzsavín Zandanshatarral, a mongol parlament, az Állami Nagy Hurál elnökével, akivel a Magyarországon június 9-én tartandó önkormányzati és európai parlamenti, valamint a Mongóliában június 28-án zajló parlamenti választásokról cseréltek véleményt.



A konferencia egyik szekcióülését Obrusánszky Borbála történész, Magyarország ulánbátori nagykövete vezette, ebben a szekcióban előadást tartott Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, az Országgyűlés magyar-mongol baráti csoportjának alelnöke, továbbá Hidan Csaba történész.



Lezsák Sándor röviden találkozott Saldan Odontujával, az Állami Nagy Hurál alelnökével is.



Az esemény a mongol parlament, a Ban Ki-moon Alapítvány a Jobb Jövőért és a Stanford Egyetem Walter H. Shorenstein Ázsia-Pacifik Kutatóközpontja társszervezésében valósult meg - ismertette Szilágyi Zoltán.



MTI