Izrael hadrendbe állítja ötödik generációs Merkava Barak harckocsiját

2023. szeptember 19. 18:38

Izrael hadrendbe állítja új, Merkava Barak típusnevű, csúcstechnológiás, ötödik generációs harckocsiját - jelentette be az izraeli hadsereg hírportálja kedden.

wikipedia

Az izraeli hadsereg átvette az első Merkava Barak tankokat, amelyeket a védelmi minisztérium páncélozott járművekkel foglalkozó részlege a hadsereg szárazföldi és páncélos erőivel közösen öt éven át fejlesztett, és amelyekbe beépítették több helyi fegyvergyár, köztük az Elbit Systems, a Rafael és az Izraeli Légiipari Vállalat Elta nevű leányvállalatának fegyverrendszereit.



Az 1973-as Jóm-kipúri háború ötvenedik évfordulójára átadott új generációs harckocsiban forradalmi változtatásokat hajtottak végre. A Merkava termékcsalád új, Barak (Villám) nevű harckocsijában a vezérlőművet mesterséges intelligencia támogatja. A tankok parancsnokainak ezentúl nem kell kiemelniük a fejüket a lövegtoronyból a jobb tájékozódás érdekében, mert az Elbit gyártotta és a pilótákéhoz hasonló sisak segítségével belül maradva is megkapnak minden szükséges információt. Ezeket az információkat a harckocsi körkörös kamera- és szenzorrendszere szolgáltatja nekik, de azokat azonnal meg tudják osztani a többi harcoló egységgel is, ami "forradalminak" számít.



A Barakokba a Rafael által kifejlesztett Windbreaker (külföldön Trophy) rakétaelhárító-rendszert építették be, amely már a régebbi Merkava tankokban és a Namer páncélozott szállító harcjárművekben is a felszereltség része.



A védelmi minisztérium közlése szerint a Barakoknál jelentősen megnövelték a fegyverek tűzerejét és hatótávolságát is.



A Merkava tankok már a nyolcvanas évek óta az izraeli hadsereg fő harckocsijai. A páncélos hadtest nemrég cserélte le a legtöbb Merkava Mark 3 típust a 2003-ban bevezetett Mark 4-es típusra. A minisztérium szerint a hadtestnél fokozatosan a Barakokból lesz a legtöbb.



MTI