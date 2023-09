Kocziszky György a Budapesti Metropolitan egyetem új rektora

2023. szeptember 29. 10:33

A Budapesti Metropolitan Egyetem pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében tudatta: a rektori pozícióra kiírt nemzetközi pályázat eredményeként október 1-jétől a jelentős tudományos kapcsolatrendszerrel rendelkező Kocziszky György tölti be a tisztséget.

Hozzátették: a közgazdaságtudományból kandidált, majd habilitált új intézményvezető a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, a világ- és regionális gazdaságtan intézet igazgatója és a regionális gazdaságtan tanszék vezetője is volt, korábban pedig hat éven át rektorhelyettesként tevékenykedett.



A szakember 1972-ben végzett gépészmérnökként a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, három év múlva pedig az okleves gazdasági mérnöki képesítést is megszerezte. Kutatási területe elsősorban az etikus közgazdaságtan, illetve a regionális gazdaságtan, valamint a növekedés- és fejlődéselméletek.



2011-től 12 éven át a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja volt.



Idézték a közleményben az új rektort, aki megtiszteltetésnek nevezte kinevezését és reményét fejezte ki, hogy az üzleti szektorban szerzett tanácsadói tapasztalata mellett a vezetés- és szervezéstudományi ismereteit is kamatoztathatja új tisztségében. Kifejtette: véleménye szerint sikeres pályázatában régiós akadémiai beágyazottsága is szerepet játszott, és szeretné elérni, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem Közép-Európa meghatározó felsőoktatási intézményévé váljon.



Az egyetem közölte: Bachmann Bálint leköszönő rektor tudományos pályáját a Pécsi Tudományegyetem doktori iskolájának vezetőjeként folytatja az idei tanévtől.

MTI