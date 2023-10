Helikopterről lövik a vadlovakat

2023. október 28. 00:02

Jóváhagyták a helyi hatóságok a vadlovak helikopteres kilövését az egyik legnagyobb ausztráliai nemzeti parkban. Az állatvilág megóvását célzó döntés - amelyet szükséges intézkedésként ítéltek meg -, nagy vitát váltott ki.

Az Ausztráliában csak brumby néven emlegetett vadló mintegy 19 ezer egyede él a Kosciuszko nemzeti parkban, az ország déli részén. Új-Dél-Wales állam hatóságai 2027-ig háromezerre akarják csökkenteni a számukat.



A parkőrök már most tűzfegyverrel vagy csapdával csökkentik a számukat, illetve szállítják át őket más területekre. Penny Sharp, Új-Dél-Wales környezetvédelmi minisztere szerint azonban ezek az intézkedések elégtelenek.



"Az őshonos fajokat kihalás fenyegeti, és az egész ökoszisztéma veszélyben van a vadlovak túl nagy száma miatt. Cselekednünk kell" - vélte a miniszter.



A hatóságok azért tartják ártalmasnak a vadlovakat, mert növelik a talajeróziót, lelegelik vagy letapossák a növényzetet, lerombolják az üregeket, konkurenciát jelentenek a többi állatnak az élelemért és a menedékért folyó küzdelemben, és az ivóhelyeket is beszennyezik.



A helikopteres kilövést 2000-ben már alkalmazták egy rövid ideig. Akkor több mint hatszáz vadlovat öltek meg három nap alatt.



A kilövés ellenzői azzal érvelnek, hogy a vadlovak hozzátartoznak az ausztrál nemzeti öntudathoz. A brumbykat az ausztrál vidék romantikus dicsőítéséről ismert neves ausztrál költő, Banjo Paterson (1864-1947) is megénekelte.



Ausztráliában a vadlovak száma a 400 ezret is elérheti az Invazív Fajok Tanácsa nevű ausztrál civil szervezet szerint, amely üdvözölte Új-Dél-Wales döntését pénteken.



A dél-ausztráliai államban a vadlovak száma 15-18 százalékkal növekszik évente, azaz jóval több példánnyal, mint a jelenlegi módszerekkel kiirtott lovak száma - közölte Jack Gough, a szervezet szóvivője.

MTI