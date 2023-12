Labdarúgó NB I - 11-esekkel MTK-győzelem Kecskeméten

2023. december 2. 21:30

Az MTK Budapest 2-1-re győzött Kecskeméten a labdarúgó NB I 15. fordulójának szombati nyitómérkőzésén, melyen mindhárom gól büntetőből született.

A hazaiak négy veretlenül megvívott találkozó után kaptak ki.

NB I, 15. forduló:

Kecskeméti TE-MTK Budapest 1-2 (1-1)

------------------------------------

Kecskemét, 1824 néző, v.: Rúsz

gólszerzők: Horváth K. (45+1., 11-esből), illetve Antonov (13., 60., mindkettőt 11-esből)

sárga lap: Zeke (17.), Horváth K. (32.), illetve Thian (22.), Végh (29.), Bognár (32.), Varju (64.), Hei (79.), Németh K. (90.)

Kecskeméti TE:

--------------

Varga B. - Szabó A., Belényesi, Szűcs - Pálinkás (Szendrei, 78.), Horváth K., Vágó, Szuhodovszki (Tóth B., a szünetben) - Zeke (Leoni, 63.), Zsótér (Kiss B., 69.) - Májer (Iyinbor, a szünetben)

MTK Budapest:

-------------

Demjén - Hei, Kádár, Kocsis G. - Varju, Spalek (Németh K., 63.), Végh, Thian, Antonov - Bognár (Kosznovszky, 88.), Ennin (Kovács M., 74.)

A kecskeméti pálya az elmúlt hetekhez hasonlóan szörnyű állapotban várta a játékosokat, a talaj mély és göröngyös volt, így a magas labdák sokszor beleragadtak a sárba, lapos passzok esetén pedig váratlan pattanások zavarták meg a futballistákat. Részben emiatt nem alakultak ki helyzetek, mígnem a Bognár által kiharcolt büntetőt értékesítve az MTK szerzett előnyt. Hátrányban magasabb sebességi fokozatba kapcsolt a Kecskemét, amelynek volt is lehetősége az egyenlítésre, de a fővárosi rivális is vezetett ígéretes akciókat. A körülmények miatt azonban hiába igyekeztek a játékosok, nehezen alakult ki folyamatos játék. Ennek ellenére a szünet előtti pillanatokban - szintén 11-esből - egyenlített a lila-fehér együttes.



A legutóbbi kiírásban ezüstérmes hazai csapat a szünetben végrehajtott kettős cserének is köszönhetően sokkal lendületesebben kezdte a második félidőt, mint ellenfele, mégis az MTK-nak volt nagy helyzete. Ezt leszámítva beszorultak a kék-fehérek, de hiába futballozott fölényben a KTE, nem talált a kapuba. Ezzel szemben az újonc szórványos támadásai egyikéből ismét 11-eshez jutott, Antonov pedig másodjára sem hibázott. A gól után még nagyobb fölényben futballozott a Kecskemét, de kevés lehetősége volt, a pálya talaja miatt elsősorban csak a beadások hordoztak magukban veszélyt, azokból viszont nem született gól, így az MTK három ponttal gazdagodott.

MTI