Szegedi Borfesztivál

2025. május 11. 10:37

szegediborfesztival.hu

Több száz kiállító, köztük 160 borász várja a vendégeket a csütörtökön kezdődő Szegedi Borfesztiválon, az ország legnagyobb borászati seregszemléjén tizenegy napon át - tájékoztatta a programsorozatot szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-t.

Rácz Attila elmondta, a fesztiválon a szegediek a Széchenyi téren szinte az összes hazai borvidék képviselőivel találkozhatnak, és érkeznek borászok a határon túlról is. A bortermelőkhöz több mint húsz vendéglátós csatlakozik, akik sajtokat és egyéb specialitásokat is kínálnak majd a borok és pálinkák mellé.

A borünnep ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében 2022 óta kizárólag üvegpohárban lehet kínálni a borokat. A fesztivál emblémájával ellátott nagyobb pohár a rendezvény után az otthoni pohárgyűjtemény díszévé válhat. A kisebb űrtartalmú, Szeged címeres poharat pedig akár vissza is lehet váltani a nap végén. A választék idén kiegészül egy százdarabos limitált szériával is.

A hagyományoknak megfelelően a fesztiválhoz kapcsolódva idén is rendeznek borversenyt.

A tavaly a Borászok Borásza címet elnyerő Bárdos Sarolta, a Tokaj-Nobilis alapítója elnökölte bírálók 140-150 bort értékelnek vakkóstolással, százpontos rendszerben. A megmérettetés eredményhirdetését május 19-én tartják.

A borok, pálinkák és sajtok mellett gasztronómiai különlegességek is szerepelnek a kínálatban. A Pavane Táncegyüttes és a borrendek csütörtök délutáni látványos felvonulásával kezdődő borfesztivállal egy időben indul a Gasztroudvar a Klauzál téren és a Kincs tér a Dugonics téren. Ezeken a belvárosi helyszíneken a borok és pálinkák mellett kisüzemi söröket és gasztronómiai specialitásokat is lehet kóstolni, és csaknem száz kézműves kiállító és kistermelő is kínálja majd portékáit.

A Széchenyi téren két kisebb színpadon változatos zenei programok várják a közönséget. A Dugonics téren a koncertek mellett élőzenés német, szerb és görög táncházat is rendeznek.

A Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál felvezetéseként - a Belvárosi Mozi jóvoltából - pedig május 22-én az István, a királyt vetítik majd a szabad ég alatt.

A vetítések a filmes seregszemle alatt is folytatódnak, május 29-én a Régi idők focija, 30-án a Szerelem első várig látható majd.

A fesztivál valamennyi napján jótékonysági borárverést tartanak, ahol a borászok által felajánlott palackokra, borválogatásokra lehet licitálni. A befolyt összeg az Országos Koraszülött és Gyermekjólét Alapítvány munkáját segíti majd.

A borfesztivált hagyományosan Szeged napjához kapcsolódva szervezik meg. Május 21-én azt ünneplik, hogy a település 1719-ben a Bécs melletti Laxenburgban "a királyi jóakarat és kegyelem kitetsző tanúsága- és jutalmaként" visszakapta a szabad királyi város rangot, melyet első alkalommal a tatárjárás után, 1247-ben IV. Béla adományozott a városnak.

MTI