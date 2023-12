Építőipari Nívódíjat kapott a Vajda-Papír

2023. december 8. 15:22

Idén már teljes kapacitással működött Magyarország vezető higiéniai papírgyártója, a Vajda-Papír tavaly átadott új dunaföldvári gyáregysége, amely a generálkivitelező STRABAG Generálépítő Kft-vel ipari és energetikai építmény kategóriában elnyerte a 2023. évi Építőipari Nívódíjat - közölte a vállalat az MTI-vel.

vajda papir

Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette, hogy az új gyáregység éves alapanyagpapír-termelése idén elérte a 115 ezer tonnát, a gép teljes kapacitással működik, a megtermelt alapanyag 80 százalékát a saját üzemben használták fel, 20 százalék exportra került.



A csoport 2018 óta termel dunaföldvári üzemében a gyártáshoz szükséges higiéniai alappapírt, de a termelés felfutásával szükség volt a kapacitás növelésére. A tavalyi beruházás, amellyel háromszorosára növelték a cég addigi alappapír-gyártási kapacitásait, 16 milliárd forintba került, a fejlesztést a magyar kormány 5,5 milliárd forinttal támogatta. A fejlesztéssel Európa legnagyobb higiéniai papírgyártó kapacitása jött létre Dunaföldváron, és lehetővé vált, hogy a vállalatcsoport teljes alappapír igényét a saját üzemükben állítsák elő, sőt erősítsék külpiaci pozícióikat is - hangsúlyozta Vajda Attila a közleményben. Megjegyezte, hogy a beruházást zöld kötvények kibocsátásával is finanszírozták, 9,9 milliárd forint értékben.



Az ügyvezető igazgató úgy vélte, az Építőipari Nívódíj is elismerése az elmúlt évek helyesen megválasztott célkitűzéseinek, hogy a higiéniai papírgyártás és a cég üzemeltetése a legkörnyezetkímélőbb, fenntartható technológiákkal valósulhasson meg. Erre az elmúlt 10 évben mintegy 40 milliárd forintot fordítottak - mondta. Példaként említette, hogy a saját előállítású alapanyag biztosításával - a kieső szállítások révén - jelentős - évi mintegy 400 ezer liter - üzemanyag-megtakarítást értek el. Csökkent a működéshez kapcsolható szén-dioxid-kibocsátás és fenntarthatóbb lett a gyártási folyamat: 1 tonna alappapírt akár 26 százalékkal kevesebb villamos energiával és 70 százalékkal kevesebb víz felhasználással állítanak elő, mint a korábbi technológiával működő átlagos papír üzemek.



Becsky Álmos, a STRABAG műszaki területi igazgatója ismertette, hogy a papírgyártás speciális gyártási körülményei miatt egyedi megoldásokat kellett választani már a tervezésnél és értelemszerűen az építésnél, fontos feladat volt például a vasbeton- és fémszerkezetek anyagválasztása és felületi védelme, a belső gyártótér magas üzemi hő- és páraterhelése, a zaj és rezgésvédelem, a vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség sajátos megoldásokat és csomópontokat tett szükségessé. Speciális alapozás készült a papírgép alatt, ahol cölöpalapokra támaszkodó géppince létesült. Az építés együtt haladt a technológiai szerelésekkel, ami rendkívüli kihívást és a projektrésztvevőkkel összehangolt munkafolyamatokat jelentett a kivitelezésnél. Az ÉVOSZ indoklása szerint az épület kivitelezési munkáinak kivételesen magas szakmai színvonala alapján ítélte oda az elismerést - jegyezte meg.



A Vajda-Papír 24 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A cég 2013-óta Norvégiában is jelen van egy több mint 130 munkavállalót foglalkoztató leányvállalattal. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, a csoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának több mint 50 százalékát exportpiacokon értékesítik. A cég első féléves nettó árbevétele több mint 29 milliárd forint volt, míg egy évvel korábban 21,5 milliárd forintot tett ki, az erre az időszakra eső EBITDA 2,977 milliárd forintra nőtt a tavaly azonos időszaki 21 millió forintról.



Az Építőipari Nívódíj pályázati felhívását 2023-ban huszonhatodik alkalommal hirdette meg az Építőipari Mesterdíj Alapítvány Kuratóriuma (ÉMA). Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és az Építéstudományi Egyesület által alapított díjhoz később még hét további szakmai szervezet csatlakozott.

