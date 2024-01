Gránit Biztosító névre vált a Wáberer Hungária Biztosító

2024. január 30. 21:13

Gránit Biztosítóként folytatja a működését a Wáberer Hungária Biztosító február 15-től a Gránit Bankkal kötött stratégiai együttműködési megállapodás alapján - közölték az MTI-vel a cégek kedden.

granit bank

A közlemény szerint az új névhez új arculat is társul, egyben a biztosító a digitális pénzintézet szakmai hátterére is építhet a jövőben.



A közlemény felidézi: a biztosítótársaság és a Gránit Bank még 2023 végén kötött stratégiai együttműködést a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások terén meglévő üzleti erőforrások kölcsönös szinergiájának kihasználására. A biztosító a termékportfóliójának értékesítésében számíthat a bank infrastruktúrájára, miközben a pénzintézet újabb szolgáltatással egészíti ki az ügyfeleknek kínált portfólióját.



"A Gránit Bank stratégiai célja, hogy full service pénzintézetté váljon, teljes körű banki, alapkezelési, befektetési és biztosítási szolgáltatásokat nyújtva. A Wáberer Hungáriával kötött stratégiai együttműködésünknek köszönhetően immáron biztosítási termékeket is tudunk mobil applikációban integrálva nyújtani lakossági és vállalati ügyfeleink számára, tovább erősítve a Gránit brandet" - idézi a közlemény Hegedüs Évát, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatóját.



Barna Zsolt, a Waberer's Csoport elnök-vezérigazgatója azt emelte ki: a csoport üzleti stratégiájának megfelelően nemcsak a logisztikai szolgáltatások terén igyekszik növelni piaci részesedését, hanem a biztosítási üzletágában is.



Nyilasy Bence, a Gránit Biztosító vezérigazgatója azt hangsúlyozta a Gránit Bankkal kötött stratégiai együttműködés újabb fejezetet nyit a cég életében, hiszen immáron a pénzintézet szakmai hátterére is támaszkodhatnak, és ezáltal a bank széles ügyfélköre számára válnak elérhetővé biztosítási termékeik.



Korábbi tájékoztatásuk szerint a Gránit Bank mérlegfőösszege az előzetes adatok szerint 2023-ban meghaladta az 1270 milliárd forintot, az adózás előtti eredménye pedig a 20 milliárd forintot, valamint több mint 140 ezer ügyfélszámlát, bankcsoport-szinten pedig több mint 2400 milliárd forint vagyont kezel. Egy évvel korábban, 2022-ben adózás előtti eredménye 189 százalékkal 13,8 milliárd forintra nőtt egy év alatt, mérlegfőösszege 49 százalékkal 1019 milliárd forintra nőtt 2022 végére. A pénzintézet 104 ezer ügyfél számláját kezelte 2022 végén.



A Wáberer Hungária Biztosító adózás előtti eredménye 2022-ben 5,70 milliárd forint volt az egy évvel korábbi 4,99 milliárd forinttal szemben; adózott eredménye pedig 2022-ben 4,99 milliárd forintot tett ki a 2021-es 4,34 milliárd után.

MTI