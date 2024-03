Labdarúgó NB I - Felcsút-Fehérvár rangadó az ünnepi fordulóban

2024. március 28. 11:06

Fejér vármegyei csapatok rangadójával kezdődik a húsvéti ünnepi forduló a labdarúgó OTP Bank Ligában: pénteken a Puskás Akadémia fogadja a Fehérvárt.

Az ötödik helyezett felcsúti csapat a legutóbbi fordulóban döntetlent játszott a címvédő és éllovas Ferencváros otthonában. Hátránya hat pont a harmadik pozíciót elfoglaló Fehérvárral szemben, így ha a vendégcsapat most győzni tud, Hornyák Zsolt együttese jó eséllyel kiszáll a dobogóért zajló versenyfutásból. A székesfehérvári alakulat három vereség után a válogatott mérkőzések miatti szünet előtt javított, győzött Kecskeméten, ezzel valamelyest stabilizálta helyzetét a tabellán.



A csapat középpályásának, Sigér Dávidnak kedden született meg második kisfia, így - amint azt a Fehérvár honlapjának elmondta - extra motivációval várja a pénteki összecsapást, melyre "a világ legboldogabb embereként" készül.



"Az utóbbi napjaim izgalmasan teltek, hiszen múlt hét hétfő óta akármikor megszülethetett volna a második kisfiam, ez végül a tegnapi napon történt meg. - nyilatkozott szerdán. - Szerencsére minden rendben volt és mindenki jól van, én pedig a világ legboldogabb embereként készülök a pénteki, PAFC elleni rangadóra. Aki már átélte egy gyermek megszületését, az tudja, hogy ez egy olyan hálás érzést és olyan plusz löketet ad, amihez nincs fogható. Visszatérve a pénteki mérkőzésre, azt kijelenthetjük, hogy egyik legfőbb riválisunk a Puskás Akadémia. A felcsúti csapat nemcsak a tabellán van a közelünkben, hanem földrajzilag is egymáshoz közel vagyunk, emiatt külön rivalizálás jellemzi ezt a párharcot."



Sigér saját tapasztalatai alapján úgy véli, a Puskás Akadémiában rendre sok jó képességű labdarúgó szerepel, és ha ők jó napot fognak ki, akkor az NB I abszolút elitjéhez tartoznak.



"A célunk az, hogy felvegyük velük a kesztyűt és semmikép nem szeretnénk alárendelt szerepet játszani a péntek esti rangadón" - tette hozzá.



Szolnoki Roland, a Puskás Akadémia csapatkapitánya szerint a Ferencváros elleni döntetlen jót tett az együttes önbizalmának, és úgy véli, ha sikerül megismételni a Groupama Arénában nyújtott teljesítményt, pénteken fontos hazai sikert könyvelhetnek el. Ehhez - fogalmazott klubja honlapján - a csapatnak kompaktnak kell lennie, a védekezésből és a támadásból is ki kell vennie a részét mindenkinek. Szolnokinak sokat jelent ez a mérkőzés, mert korábban éveket töltött a székesfehérvári együttesben, és kiemelte: fontos lenne hazai közönség előtt nyerniük.



A Ferencváros, amely egy meccsel kevesebbet játszott a riválisoknál, a sereghajtó Mezőkövesd vendége lesz a forduló vasárnap esti zárásán. Dejan Stankovic együttese idén még csak egyszer, az előző fordulóban, a Puskás Akadémiával szemben veszített pontot, és nagy meglepetés lenne, ha ez ezúttal megismétlődne.



A második helyen álló Paks a legutóbbi két fellépésén nem tudott nyerni. A tolnaiak most az Újpestet fogadják, amely az előző három fordulóban megszerezhető kilenc pontból hetet begyűjtött.



Az M4 Sport mindegyik találkozót élőben közvetíti.

NB I, 26. forduló:

péntek:

Puskás Akadémia FC-Fehérvár FC 20.00

A Felcsút győz.

szombat:

Kisvárda Master Good-DVSC 14.30

A vendégcsapat nyer.

MTK Budapest-Kecskeméti TE 17.00

Iksz.

ZTE FC-DVTK 19.30

vasárnap:

Paksi FC-Újpest FC 15.30

Döntetlen.

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 18.00

A Fraditól csak a győzelem elfogadható.

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 24 16 4 4 62-23 52 pont

2. Paksi FC 25 15 5 5 44-29 50

3. Fehérvár FC 25 13 3 9 43-36 42

4. Debreceni VSC 25 10 6 9 37-31 36

5. Puskás Akadémia FC 25 9 9 7 38-29 36

6. Diósgyőri VTK 24 10 5 9 39-37 35

7. MTK Budapest 25 10 5 10 33-47 35

8. Kecskeméti TE 25 10 3 12 35-38 33

9. Újpest FC 25 9 4 12 33-49 31

10. ZTE FC 25 8 5 12 36-50 29

11. Kisvárda Master Good 25 6 2 17 26-41 20

12. Mezőkövesd Zsóry FC 25 5 5 15 24-40 20

A teljesen fölöslegesen elhalasztott Ferencváros-Diósgyőr mérkőzést április 10-én játsszák.

MTI; Gondola