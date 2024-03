Húsvéti programokkal várják a családokat a nemzeti parkok

2024. március 29. 09:51

Élménydús, az ünnepkörhöz kötődő, hagyományőrző programokkal készülnek a nemzeti parkok a húsvéti ünnepre. A négynapos hétvégén is nyitva lesznek a látogatóközpontok és tematikus túrákkal várják a kirándulókat - közölte az Agrárminisztérium (AM) pénteken az MTI-vel.

A közleményben úgy fogalmaztak: érdemes a természetben hangolódni az ünnepre, hiszen idén a gyors felmelegedésnek köszönhetően a vegetáció is hamarabb megindult. A kirándulások vagy vezetett túrák alkalmával számos ritkán látott, régóta honos és védett növényfaj virágzását figyelhetik meg, de az állatok viselkedése is jelzi a tavasz közeledtét.



Az elcsendesedés és természeti környezet megismerése mellett egyre többen keresik fel a nemzeti parkokat az aktív kikapcsolódási lehetőségek és a megújult látogatóközpontok edukatív programjai miatt is - mutattak rá. Hozzátették: húsvétkor a természeti értékek mellett a néphagyományok is megelevenednek a nemzeti park igazgatóságok meghirdetett rendezvényein.



A tájékoztatás szerint szombat délelőtt az ócsai tájháznál már húsvéti készülődéssel várják a családokat. A legkisebbek az ünnepkörhöz tartozó népi hagyományokkal ismerkedhetnek meg, kipróbálhatják a kalácsfonást, az olyan többszázéves tojásfestési szokásokat, mint a tojásberzselés és megtanulhatják, hogyan terítették meg eleink az ünnepi asztalt a tisztaszobában.



A Balaton-felvidéken a tavasz beköszöntével újra nyitva áll a látogatók előtt a Salföldi Major, ahol természetes környezetükben figyelhetik meg a látogatók az őshonos magyar háziállatfajtákat. A húsvétra hangolódva nyuszit is simogathatnak a gyerekek, és gyakorlatban szerezhetnek tudást a felelős állattartásról.



Budapesten, húsvéthétfőn egy izgalmas családi nyomozós játék indul a Jókai-kertben. Az író meséi nyomán, két csínytevő manó kalandjain keresztül a kert titokzatos élővilágával ismerkedhetnek meg a kisebbek.



Húsvéti kincskeresésre invitálják a felnőtteket is Aggteleken, a Baradla-barlangnál.



A Bükki Nemzeti Park kínálatában is számos programot találnak az ünnepi hétvégén. Szombaton és vasárnap este a Bükki Csillagdában a tavaszi égbolt csillagképeit ismerhetik meg az űrkutatás és a csillagászat tudománya iránt érdeklődők, napközben pedig a Bolygótúra tanösvényen egy nyolcállomásos húsvéti kalandozáson vehetnek részt a látogatók.



Húsvétvasárnap és hétfőn is nyitva tart a Szeleta Park Látogatóközpont Miskolc közelében, ahol a Szeleta-kultúráról és a barlangok világáról szóló interaktív kiállítások és filmvetítések mellett kézműves foglalkozással, locsolóvers kereséssel és húsvéti nyomozós játékkal készülnek az ünnep alkalmából.



Érdemes ellátogatni az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi területre is, ahol tojáskereséssel és rendhagyó locsolkodással is készülnek a szervezők.



A túrázni vágyók a Szent István-barlangba és az Anna-barlangba óránként induló szakvezetett sétákon vehetnek részt. A Barlangok Hónapja márciusi záró hétvégéjén még élnek a kedvezmények a Duna-Dráva és az Aggteleki Nemzeti Park vezetett túráira.



Szintén nyitva áll az érdeklődők előtt a Hortobágyon az UNESCO kulturális világörökségének részét képező, műemléki védettségű megújult Pásztormúzeum, ahol a pásztorok ősi mesterségébe és természet közeli életmódjába nyerhetnek betekintést.



A túrázók számára ingyenes csoportvezetések indulnak a Tiszakürti Arborétumba, ahol a park közel 1200 fajt számláló növényvilágát mutatják be a vezetett sétán. A Hortobágyi Vadasparkban Tojáskereső kvízen vehetnek részt a kirándulók. A játék során az ősi puszta vadvilágát és védett természeti környezetét is megismerhetik.



A Nemzeti Park Igazgatóságok kiemelt figyelmet fordítanak a természeti értékek és a nemzeti hagyományok megőrzésére, és összefonódására, mely nemcsak a kulturális identitás megerősítéséhez, hanem a természetvédelem fontosságának tudatosításához is hozzájárul - áll a közleményben.

mti