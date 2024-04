Magyar Kupa - A Fradi kettő félgőzzel is lenyomta a Diósgyőrt

2024. április 3. 22:12

A bajnokságban éllovas Ferencváros, amely nagyrészt a tartalék sorát küldte a pályára, félgőzzel is kétgólos győzelmet aratott a Diósgyőr vendégeként a Magyar Kupa szerda esti negyeddöntőjében. A nagyszerű diósgyőri stadionban csaknem teltház volt.

Az eltiltott Dejan Stankovic vezetőedző helyett ezúttal Nenad Sakic irányította az FTC-t, amely egy hét múlva újra megmérkőzik miskolci riválisával a bajnokság 21. fordulójából elhalasztott találkozón.

Magyar Kupa, negyeddöntő:

Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 0-2 (0-1)

---------------------------------------

Miskolc, 11 114 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerző: Zachariassen (37., 46.)

sárga lap: Holdampf (45.), Vallejo (45+1.), Gera D. (65.), illetve Abu Fani (45.), Marquinhos (84.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Ogyincov - Gera D., Szatmári, Lund, Stephen (Bokros, 72.) - Vallejo (Klimovics, 64.), Holdampf - Jurek (Szabó L., 64.), Bényei, Pozeg Vancas (Pernambuco, 72.) - Acolatse (Kampecisz, 83.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Varga Á. - Botka, Wingo, Cissé (Makreckis, 83.), Ramírez - Maiga, Ben Romdhane (Tóth A., 89.) - Szevikjan (Traore, 70.), Abu Fani, Zachariassen (Marquinhos, 70.) - Kodro (Varga B., 70.)

A mérkőzés elején egyértelmű mezőnyfölényben futballozott a fővárosi csapat, amely azonban a diósgyőri kapura nem volt veszélyes, a hazai hálóőrnek mindössze egyszer, Zachariassen próbálkozásánál kellett védenie az első 15 percben. Ezt követően valamelyest kiegyenlítettebbé vált a játék képe még úgy is, hogy továbbra is a zöld-fehérek birtokolták többet a labdát. A Ferencváros fölénye aztán még a félidő vége előtt góllá érett Zachariassen fejesének köszönhetően. A szünet előtti percekben sokkal inkább a durvaságoké volt a főszerep, nem a játéké.



A második félidő a norvég középpályás újabb találatával kezdődött. Kétgólos hátrányban a piros-fehéreknek már nem volt veszítenivalójuk, így sokkal bátrabbá váltak, elvétve el is jutottak a vendégek kapujáig, de komoly helyzetük nem volt, sőt, Zachariassen járt közelebb ahhoz, hogy mesterhármast érjen el és végleg eldöntse a párharcot. A DVTK első nagy lehetőségére hetven percet kellett várni, de a csereként beállt Szabó közeli fejese mellé szállt. A hazaiak hiába mozgósítottak egyre nagyobb energiákat a szépítés reményében, nem sikerült betalálniuk, így az esélyesebb és a 24 kupadiadalával csúcstartó Ferencváros jutott a négy közé.

korábban:

Vasas FC-Paksi FC 2-5 (0-1, 2-2, 2-3) - hosszabbítás után

kedden játszották:

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 3-2 (2-0)

csütörtökön játsszák:

Nyíregyháza Spartacus FC (NB II)-Kecskeméti TE, Balmazújváros 20.45

MTI; Gondola