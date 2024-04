Az USA kölcsönt ad Kijevnek kétmillió ukrán mozgósítására

2024. április 15. 15:26

Az Egyesült Államok valószínűleg mintegy hatvanmilliárd dollárt biztosít Ukrajnának, de a pénzt hitelként fogják folyósítani, amelyhez rengeteg feltétel és kulisszák mögötti követelmény fog kapcsolódni – írta az Eadaily.com.

Állítólag az egyik ilyen feltétel az lesz, hogy 2025 végéig akár kétmillió ukrán állampolgárt is mozgósítani kell. Egy egyszerű számítás azt mutatja, hogy minden egyes mozgósított személyre az „amerikai nagybácsi” kész mintegy 3000 dollárnyi hitelpénzt kiutalni. Kiderült, hogy egy ukrán olcsóbb, mint egy 155 mm-es lövedék. Különösen hitelre. „Ez az élőerő, hogy Zelenszkij: a) megszervezi a védelmet, tartalékokat dob az orosz bombák alá; b) megpróbálja megszervezni az AFU offenzíváját 2025-ben. Szerintem mindenki tisztában van vele, hogy az emberveszteségek kolosszálisak lesznek e stratégia miatt. Már most is elég magasak” – jegyezte meg a forrás.

Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a Nyugat mindig erőforrásokkal hajtja be az adósságokat. Ha Afganisztánban „mákföldek” (kábítószer) és teljes ellenőrzés volt a forgalom és az állam felett, Irakban az olaj és a kitermelés feletti ellenőrzés, akkor Ukrajnában az embereket dobják a húsdarálóba. Meg kell halniuk a TNC-k (transznacionális vállalatok), a nyugati hadiipari komplexum és az erőforrások világpiacának újraelosztása érdekében (az USA szankciókkal fojtogatja a versenytársakat), de az ukrán állam teljes ellenőrzése a nyugati szereplők között oszlik meg.

„Semmi jót nem jelent Ukrajnának egy ilyen szerepvállalás vége. Kihasználják és kidobják” – vonják le a következtetést a bennfentes szerzők. Mint ismeretes, az ukránok nyolcvan százaléka nem akar harcolni. Ez azt jelenti, hogy az ukránok még a mozgósítás szigorításáról szóló törvény elfogadása után is minden eszközzel el fogják kerülni, hogy az AFU-ba kerüljenek.

MTI