Söprűzzük ki a háborúpárti bürökratákat!

2024. április 15. 20:45

A Fidesz országos választmánya döntött az európai parlamenti (EP) listáról, a fideszes és KDNP-s képviselőjelöltek "csatasorba" álltak - mondta Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője, a párt európai parlamenti listavezetője hétfőn a Fidesz Facebook-oldalára feltöltött videóban.

"Soha nem volt még akkora a tétje az európai parlamenti választásoknak, mint most június 9-én" - fogalmazott a politikus.



Deutsch Tamás azt mondta: a brüsszeli bürokrácia háborús uszítóként lép fel és a politikai zsarolás eszközeivel akarja Magyarországot az ukrajnai háborúba sodorni. Ezt a brüsszeli háborúpárti álláspontot támogatja a magyar "dollárbaloldal" - tette hozzá.



Deutsch Tamás kijelentette: "mi, fideszes és KDNP-s képviselők a magyar polgárok békepárti álláspontját fogjuk a jövőben is képviselni", mint ahogy ellentmondunk Brüsszel migrációt támogató álláspontjának.



Megvédjük Magyarországot, nem engedjük, hogy Magyarországból "bevándorlóországot" csináljanak. Ugyanúgy ellen fogunk állni Brüsszel genderideológiai őrületének - hangsúlyozta a politikus.



Deutsch Tamás kiemelte: megvédjük a magyar gyerekeket, nem engedjük, hogy genderideológiai érzékenyítők lepjék el a magyar óvodákat és iskolákat.



A június 9-i választáson "ki kell söprűznünk a brüsszeli bürokrácia háborúpárti, migránssimogató és genderideológiai őrületet képviselő tagjait, mint ahogy velük együtt a magyar dollárbaloldal Brüsszel-barát képviselőit, mert nekünk, fideszes és KDNP-s képviselőknek Brüsszelben is Magyarország az első" - fogalmazott.



mti