Elszórtan várhatók záporok, jégdara záporok

2024. április 18. 09:13

Hűvös, hideg légtömeg alakítja időjárásunkat, így a következő napokban is az átlagosnál jobbára alacsonyabb hőmérsékletre számíthatunk – jelentősebb felmelegedés belátható időn belül nem látszik határozottan. Az előforduló csapadék jellege hétvégéig inkább záporosnak ígérkezik.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: Délelőtt az ország keleti felében-harmadában még több lehet a felhő, majd ott is gomolyosodik a felhőzet. Másutt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatók záporok, jégdara záporok, elsősorban a Duna-Tisza közén zivatarok is kialakulhatnak. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrogközben és a Bakonyban, valamint záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.

met.hu