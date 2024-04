A segédmotoros kerékpárra is kell kötelező felelősségbiztosítást kötni

2024. április 18. 09:19

A robogótulajdonosok jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, hogy biztosítási kötelezettség nem csupán a rendszámmal ellátott járművekre, hanem minden olyan segédmotoros kerékpárra is kiterjed, amely részt vesz a közúti forgalomban - hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében.

Kiemelték, a robogók többségére érdemi ellenőrzés híján továbbra sem kötnek kötelező biztosítást, pedig kategóriától és lakhelytől függően havi 600-800 forintos kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) havidíj ellenében nem csak a közúti igazoltatás során kirótt mulasztási bírság lenne kiküszöbölhető, hanem a közúti baleset során okozott, akár többmilliós kártérítési kötelezettség is.



Ismertetik, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi biztosítási statisztikái szerint a segédmotoros kerékpárok díjosztályában a korábbiaknál is kevesebb, 297 ezer kgfb-t kötöttek az üzembentartók, miközben a hazai állomány folyamatosan gyarapszik, aktuális nagysága becslések szerint már meghaladja a 650 ezret.



Megjegyezték, mindez azt jelenti, hogy a robogók többsége szabálytalanul vesz részt a forgalomban.



A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségét 1992-ben 13 alkuszcég hozta létre, jelenleg mintegy 80 teljes jogú, illetve pártoló taggal rendelkezik, a teljes alkuszi piac teljesítményének mintegy 60 százalékát adják. A szövetség 1993 óta tagja a biztosításközvetítők európai szervezetének (BIPAR), és kapcsolatban áll más országokban működő szövetségekkel is.



mti