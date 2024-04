Önfenntartó társasággá kell válnia a Magyar Postának

2024. április 19. 13:24

A kormány azt várja a Magyar Posta Zrt.-től, hogy legyen önfenntartó, folytassa a zöld és digitális átállást, szolgáltatásait pedig továbbra is biztosítsa mindenki számára lakóhelytől függetlenül - mondta a nemzetgazdasági miniszter pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten .

Nagy Márton közölte, hogy a társaság tavaly 246 milliárd forint árbevételt ért el, 445 millió levelet kezelt, több mint 29 millió csomagot kézbesített, 138,6 millió csekken csaknem 1800 milliárd forint befizetést, továbbá mintegy 1,8 millió állampapír-tranzakciót kezelt. A Magyar Posta folytatta a fejlesztéseket, országszerte immár 550 csomagautomatát működtet, szolgáltatásai hamarosan a térség más országaiban is megjelenhetnek. A halaszthatatlan hálózati és létszám-racionalizálást a partnerségi program ellensúlyozta, 2231 állandó postai szoláltatóhely mellett 561 postapartneri szolgáltatóhely működött tavaly.



Nagy Márton szerint a Magyar Postára a jövőben is szükség lesz, hiszen létfontosságú infrastruktúrát működtet, amivel minden állampolgárhoz eljuttatja a hagyományos és online postai szolgáltatásokat. Tevékenységéhez az is hozzátartozik, hogy segítse a legkisebb településeken élők mindennapjait, beleértve a készpénzfelvételt és más pénzügyi szolgáltatásokat, járműpark-korszerűsítésének igazodnia kell Magyarország klímacéljaihoz, fejlesztéseiben pedig ki kell használnia a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket, az ügyfélközpontú működést segítő megoldásokat - tette hozzá.



Balczó Barnabás elnök-vezérigazgató közölte, hogy a nem auditált adatok alapján a Magyar Posta 2023-ban 2 milliárd forintos nyereséggel zárt. A társaság csaknem 1166 milliárd forint összegben értékesített állampapírt, idén pedig 7,8 millió választópolgár értesítőit kézbesíti. Fontos feladata a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kézbesítése, ezeket ugyanis a jogosultak mintegy 30 százaléka, körülbelül 850 ezren készpénzben kapják - tette hozzá. A társaság vezetője szerint a nyugati minták alapján bevezetett partnerségi program sikeres, a jövőben még csaknem 400 partnerrel bővülhet, idén csaknem 100-zal, a postai automaták száma pedig elérheti a 700-at az év végéig.



Balczó Barnabás szerint a Magyar Posta 5 év múlva lehet önfenntartó egy olyan pénzügyi struktúrával, amely eltartja a veszteséges, de hagyományosan a vállalat feladatkörébe tartozó szolgáltatásokat. Főképp a csomaglogisztikai szolgáltatások fejlesztésétől, a Smart by MPL fulfillment (raktározásra, logisztikára is kiterjedő) szolgáltatástól és a digitális csatornák fejlesztésétől vár jelentős eredményeket. Erősítené továbbá a posta pénzügyi szolgáltatói szerepét, a banki termékportfóliót, növelné a biztosítások, a szerencsejáték- és más közvetített termékek értékesítését a postai hálózatban.



Hozzátette, hogy a korszerűsítésekkel tavaly 8,5 százalékkal, vagyis csaknem 5 ezer tonnával, az utóbbi 5 évben 10 ezer tonnával csökkentették a szén-dioxid-kibocsátást, és jövőre már csak megújuló energiát használó automatákat telepítenek. Balczó Barnabás közölte, hogy a Magyar Posta külföldön elsőként Bulgáriában, Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában és Észak-Macedóniában vezetheti be a szolgáltatásait.

mti