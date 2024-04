Labdarúgó NB I - Az Újpest még ki is eshet

2024. április 21. 20:38

Az MTK hátrányból fordítva, második gólját a ráadás hetedik percében szerezve 2-1-re nyert az Újpest otthonában a labdarúgó NB I 29. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

Sokáig úgy tűnt, hogy a hazai csapat két súlyos vereség után javítani tud, de - bár sokáig előnyben és fölényben játszott - ismét kikapott. Ráadásul harmadszor is alulmaradt az idény során az MTK-val szemben, amely szeptemberben idegenben 2-0-ra, február elején pedig otthon 3-0-ra győzött.

29. forduló:

Újpest FC-MTK Budapest 1-2 (1-0)

-------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 3276 néző, v.: Antal

gólszerzők: Csoboth (20.), illetve Jurina (78., 97.)

sárga lap: Ljujic (35.), Huszti (57.), Koburi (93.), illetve Kádár (64.), Kovács P. (92.), Jurina (97.)

Újpest:

-------

Banai - Huszti, Keita, Koburi - Kiss T. (Mörschel, 68.), Radosevic (Tamás K., 68.), Tajti (Mack, 78.), Ljujic, Geiger (Varga, 68.) - Ambrose, Csoboth (Sasare, 85.)

MTK Budapest:

-------------

Demjén - Varjú, Kádár, Kocsis - Hej (Kovács M., 64.), Kata, Horváth A. (Jurina, 64.), Antonov (Kovács P., 78.)- Németh (Végh, 80.), Kosznovszky (Stieber, 78.), Bognár

Agilisan kezdte a mérkőzést az Újpest, letámadta ellenfelét és több helyzetet is kialakított az első tíz percben. A hazaiak már a saját térfelén letámadták, ezzel nyomás alatt tartották az MTK-t, volt olyan időszak, amelyben csupán másodpercekre volt a labda a vendégeknél. A vezetést Csoboth szerezte meg, aki balról cselezett befelé, majd kilőtte a jobb alsó sarkot. A folytatásban kissé visszább húzódott a hazai együttes, de továbbra is veszélyes támadásokat vezetett, miközben az MTK játékában egyáltalán nem volt dinamika, átütőerő.



A szünet után aktívabbá vált a vendég együttes. Az 59. percben egy jobb oldali beadásra Németh érkezett, róla Koburi hátára, majd onnan a kapuba került a labda. A VAR-ellenőrzés után azonban a játékvezető kezezés miatt érvénytelenítette a találatot. Mégis összejött az egyenlítés, Stieber balról ívelt középre, Németh Jurinát hozta helyzetbe, aki a kapuba emelt. A hajrában mindkét csapat a győzelemért játszott, és az MTK-nak Jurina fejesével össze is jött az újabb gól.



Az Újpest a mérkőzés első felében sokkal jobban futballozott ellenfelénél, a második félidő viszont kiegyenlített volt, valamivel több MTK-helyzettel.

mti