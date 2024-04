Napközben a délire forduló szél a Dunántúlon több helyen megélénkül

2024. április 26. 09:58

A napsütést gomolyfelhők zavarják, de ezekből csak néhol alakulhat ki záporeső. 15, 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: A felhős tájakon is szakadozik a felhőzet, és ott is napos, gomolyfelhős időre van kilátás, legfeljebb néhol lehet kisebb záporeső. Napközben a délire forduló szél a Dunántúlon több helyen megélénkül, Sopronnál olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

met.hu