Elhunyt Soponyai Géza

2024. május 6. 16:09

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Soponyai Géza – vagy ahogy a vitorlázás szerelmesei hívták, Sopi – ma hajnalban örökre elvitorlázott – olvasható a család a Magyar Hírlap portáljához eljuttatott közleményében. A család tájékoztatása szerint Soponyai Géza a Balaton és a balatoni vitorlázás meghatározó személyisége volt, sportmúltja, kitartó hajóépítő munkája, az üzleti világban mindig megújuló és alkalmazkodóképessége, tehetsége miatt sokak számára példakép. Ma már nincs a Balatonon olyan vitorlásverseny, ahol a legjobbak, a leggyorsabbak, az elsők között ne lennének a Sopi műhelyében tervezett és épített hajók. Sopi és a vitorlás osztályai nélkül szegényebb lenne a balatoni nagyhajós versenyzés, ennek képviselőjeként több, kiválóan működő versenyosztályt szervezett és alapított. Fantasztikus hajói nemcsak másoknak hoztak sportsikereket, ő maga is sokszor vehetett át versenykupákat, érmeket eredményeiért. 12 éves korában a Csepel SC evezős szakosztályában kezdte sportpályafutását, ahol egy életre elköteleződött a vizes sportok iránt. A 70-es években szörfgyártással, kölcsönzéssel, oktatással foglalkozott, a windsurf sport élvonalába került, bajnoki címet is nyert. 1985-ben bartájával közösen építették az első vitorláshajót üvegszálas műanyagból.

Hajógyártóként és osztálykapitányként az első igazi nagy sikere a balatoni 50-es cirkáló nagy versenyosztállyá fejlesztése volt, amely a mai napig az egyik legnépesebb és legaktívabb versenyosztály a Balatonon. Az évek során saját brandet hozott létre, és a Nauticboat sorra építette a versenyhajókat, a NAU311-es, NAU 330-as, NAU 220 Hornet modelleket.

Az állandó megújulás és fejlesztés reményében 2009-ben Hunor fiával együtt megépítette az első NAU 370 RUN-t, amely hajók azóta a Nauticboat zászlóshajóivá váltak. Ez lett a legizgalmasabb jachtos versenyosztály, amely a vitorlázók számára ma is példaértékű a Balatonon. Néhány évvel ezelőtt újabb vitorlást épített, a legújabb versenyhajó a NAUTEN, amely 2024-től a Magyar Vitorlásszövetség elismert versenyosztálya. Élsportoló lévén amióta az első hajóját vízre tette, azóta versenyszerűen vitorlázott, mind szólóban, mind csapatban kormányos skipperként. Legnagyobb eredménye, hogy kétszer megnyerte a Balaton Marathont, 2009-ben a Fa Nándor alapította Balatonkerülő Szóló versenyt, háromszor kapott magyar bajnoki aranyérmet, több száz érem és kupa birtokosa különböző klubversenyeken és bajnokságokon, mindezeket a sikereket az általa épített NAUTICA hajókkal érte el. A 2000-ben rendezett Kékszalag futamán az óriási viharban öt embert mentett ki csapatával, félbehagyva a versenyzést, amiért fairplay díjat kapott. Miközben sorra készültek az osztályhajók, nagy álma volt a Kékszalag elhódítása. Több speciális versenyhajót is épített erre a célra, amelyek ma is a magyar tenger meghatározó egységei közé tartoznak. Nagy csatákban többször volt abszolút második, handicap első, egytestű hajó első helyezett.

A mindig innovatív, megújulni képes versenyhajóival Soponyai Géza beírta nevét a magyar vitorlázás történetének nagykönyvébe. Modelljei a balatonfüredi Vitorlázeumban is megtekinthetők. A sok évtizedes, elhivatott hajóépítő munkája – amellyel mintegy 250 hajóval gyarapította a nagyhajós flottát –, valamint a hazai új hajóosztályok megteremtésébe és a vitorlás közösség fejlesztésébe fektetett, eredményes tevékenysége elismeréseként a Magyar Vitorlásszövetség örökös tiszteletbeli tagságra jelölte.

2024. május 11-én Balatonfüreden, a Vitorlabontó Ünnepség és Évadnyitó Vitorlásversenyen tisztelői megemlékeznek Soponyai Gézáról – olvasható a közleményben.

MTI