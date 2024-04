Labdarúgó NB I - Hat pontra faragta hátrányát a Kisvárda

2024. április 28. 18:06

Az utolsó előtti Kisvárda meglepetésre legyőzte vasárnap a második helyért harcoló, vendég Fehérvárt a labdarúgó NBI 30. fordulójában, ezzel hat pontra faragta hátrányát a tizedik, már bennmaradó helyen álló Újpesttel szemben.

A várdaiak immár négy kör óta nem találtak legyőzőre, míg a székesfehérváriaknak megszakadt az ötmeccses veretlenségi sorozatuk, így - a Paks szombati sikerével - visszacsúsztak a harmadik pozícióban.

30. forduló:

-

Kisvárda Master Good-Fehérvár FC 1-0 (0-0)

------------------------------------------

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2350 néző, v.: Pintér

gólszerző: Camaj (53., 11-esből)

sárga lap: Matic (23.), illetve Serafimov (52.), Gradisar (76.), Fiola (79.)

Kisvárda Master Good:

---------------------

Kovács M. - Lippai, Matic, Jovicic - Stefan (Cipetic, 73.), Makowski (Ötvös, 73.), Melnyik, Körmendi - Navratil (Osztrovka, 93.), Mesanovic (Ilievszki, 84.), Camaj (Spasic, 73.)

Fehérvár FC:

------------

Tóth B. - Fiola, Serafimov, Gergényi - Bese (Pető, 82.), Christensen, Sigér, Schön (Berki, 82.) - Katona M. (Stefanelli, 60.), Gradisar (Tóth T., 88.), Karamoko (Spandler, 60.)

Enyhe fehérvári fölénnyel kezdődött a találkozó, negyedóra elteltével azonban hatalmas rohamba kezdett a hazai csapat, amely néhány percen belül három komoly helyzetet is kidolgozott: kétszer Tóth Balázs, egyszer pedig a kapufa mentette meg a vendégeket a góltól. A székesfehérvári kapus és a kapufa később is főszerephez jutott, egy eladott labda és egy gyors kontra után ugyanis előbb Tóth hárított, majd Melnyik lövésénél a keresztlécen csattant a labda. A vendégeknek is voltak kisebb lehetőségeik, de a házigazdák jóval veszélyesebben futballoztak. A másik oldalon Kovács Marcellnek is védenie kellett Serafimov fejese után, de ezt leszámítva az ismét fölénybe kerülő fehérváriak nem tudták átjátszani a jól záró hazai védelmet.



A szünet után egy kisvárdai lehetőséget követően VAR-vizsgálat miatt percekig állt a játék, majd a Mesanovic elleni szabálytalanságért 11-est ítélt Pintér Csaba játékvezető. A büntetőt Camaj értékesítette magabiztosan. A gólra cserékkel reagált a Fehérvár, amely beszorította riválisát, de veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani. Cseréltek a hazaiak is, akik kijöttek a szorításból és többször is zavart okoztak a vendégek kapuja előtt, de az újabb találat nem jött össze nekik, pedig a 90. és a 91. percben is ziccerük volt - Tóth Balázs mindkétszer nagyot védett. Ezzel együtt hazai szempontból már az is sikernek számított, hogy megőrizték előnyüket, így a hátralévő fordulókban tovább harcolhatnak élvonalbeli tagságuk megtartásáért.



MTI