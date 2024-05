A történelemmel folytatódott az írásbeli érettségi

2024. május 8. 09:27

A történelemmel folytatódott szerda reggel 9 órától az írásbeli érettségi.

Az Oktatási Hivatal (OH) a honlapján azt írta, hogy történelemből középszinten 1138 helyszínen 68 802 vizsgázó (közülük 2211 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 129 helyszínen 7679 vizsgázó (közülük 260 fő angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven) tesz érettségit.



A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, amelynek első része egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból, második része szöveges (kifejtendő) feladatokból áll. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be az egyes feladatok megoldására.



A feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz: a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik - közölte az OH.



A történelem emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart, és két feladatlapból áll (I.: egyszerű, rövid választ igénylő feladatok; II.: szöveges, kifejtendő feladatok). A vizsgázók először az I. feladatlapot oldják meg. A dolgozatokat 100 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti, és ezután osztható ki a II. feladatlap.



Kitértek arra is, hogy a II. feladatlap megoldásához megengedett segédeszköz a középiskolai történelmi atlasz (az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz), amelyről a vizsgázó gondoskodik.



A közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár - tették hozzá.



Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik - olvasható az OH honlapján.

mti