Gyermek elsősegély táblák kerülnek játszóterekre

2024. május 8. 12:14

Gyermek elsősegély információs táblákat helyeznek ki országszerte a játszótereken - jelentette be a Kulturális és Információs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerdán Budapesten, egy XII. kerületi játszótéren tartott sajtótájékoztatón.

Hornung Ágnes közölte, hogy a Magyar Gyermekmentő Alapítvány a családokért felelős államtitkársággal összefogva majdnem háromezer táblát gyártott le, amelyeket vármegyénként 100-130 játszótérre helyeznek ki.



A táblák olyan alapinformációkat tartalmaznak, amelyek kisebb baleseteknél segítik a szülőket a gyermek ellátásában, valamint megmutatják, hogy nagyobb baj esetén mit kell tenni a mentők kiérkezéséig - ismertette az államtitkár.



Hornung Ágnes kiemelte, a tárcának kiemelten fontos a családok biztonságának erősítése, valamint a kiszámíthatóság biztosítása a teljes életútjuk során.



Fonti Krisztina, a Hegyvidék alpolgármestere és a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje azt hangoztatta, hogy a gyermek a legnagyobb kincs, ezért fontos biztonságban tudni, a XII. kerületben pedig sokat tesznek ennek érdekében.



Jól felszerelt óvodákban várják a gyermekeket, az óvodapedagógusoknak plusz juttatásokat biztosítanak, és idén az országos átlag felett emelték a bérüket, mert meggyőződésük, hogy meg kell becsülni azokat, akik a gyerekekkel foglalkoznak. Továbbá "fecskeházat" hoztak létre, amelyben pályakezdő óvodapedagógusok, valamint szociális területen dolgozók lakhatnak alacsony lakbérért - számolt be róla az alpolgármester.



Fonti Krisztina elmondta azt is, hogy a kerületben 29 játszótér van, amelyből az elmúlt években 27 teljesen megújult vagy újonnan épült, és jelenleg is folyamatban van újabbak létesítése és felújítása.



Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy tapasztalataik szerint a gyerekbalesetek 75 százaléka megelőzhető lenne, és a szülők sokszor tanácstalanok, ha baj történik.



Ezért indítottak el 18 évvel ezelőtt ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamokat, amelyeken eddig 45 ezer szülő, pedagógus, gyermekfelügyelő vett részt.



Annak érdekében, hogy ennél is több emberhez el tudják juttatni a fontos információkat egy évvel ezelőtt ingyenes gyermek elsősegély-applikációt fejlesztettek, most pedig információs táblákat helyeznek ki, amelyek olyan gyakran előforduló esetekkel kapcsolatban nyújtanak segítséget mint a fej- vagy gerincsérülés, törés, orrvérzés, darázscsípés, allergiás reakció.

mti