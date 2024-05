Bűncselekményekkel gyanúsított politikusok helyett szakembereket

2024. május 8. 15:15

A Fővárosi Közgyűlésben köztörvényes bűncselekményekkel gyanúsított politikusok helyett olyan szakemberekre van szükség, akik már bizonyítottak a maguk területén - reagált Vitézy Dávid Karácsony Gergely főpolgármester szerdai Facebook-bejegyzésére, amelyben az állt: lobbistáknak nincs helyük a Fővárosi Közgyűlésben!

Az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület által támogatott főpolgármester-jelölt szintén a Facebook-oldalán, Karácsony Gergelynek válaszolva azt írta: "az általad vezetett DK-MSZP listán szerepel az a Horváth Csaba zuglói polgármester, aki jelenleg is gyanúsított két súlyos korrupciós bűncselekményben."



"Ezek után azzal kritizálni minket, hogy Budapest első elektromos autómegosztójának sikeres vezetője, a piacon már bizonyított szakember szerepel a listánkon, pontosan annak a pártpolitikai mocsárnak a példája, amitől meg kell szabadítani Budapestet" - fogalmazott Vitézy Dávid.



Szerinte Karácsony Gergelyt minden eddiginél "szorosabb pórázra" kötötte a közös listával a Demokratikus Koalíció.



"Minden empátiám a tiéd, nincs annyi unikum, amivel ezt el lehetne viselni. De ha már pont 2024 tavaszán tagozódtál be véglegesen a DK-MSZP szövetségbe, kérlek, viseld méltósággal, ahelyett, hogy Magyar Pétert vagy engem támadsz" - írta a főpolgármester-jelölt.



Karácsony Gergely szerdán a Facebook-oldalán azt írta: a cégérdekeket képviselő lobbistáknak nincs helyük a Fővárosi Közgyűlésben.



Azt írta, Magyar Péter - a Tisza párt alelnöke - fővárosi listájának második helyén egy olyan cég jogtanácsosa áll, akivel szemben korábban épp a BKV indított versenyhivatali eljárást kartellezés miatt.



Ez a cég pár hete, éppen a jogtanácsos közreműködésével még azért lobbizott, hogy ne tudjam teljesíteni a budapestieknek tett ígéretemet, és a Fővárosi Közgyűlés ne fogadja el a dunai hajózási káoszt felszámoló új rendeletet, amely végre a budapestiek érdekeit részesíti előnyben a turistahajókat üzemeltető cégek érdekeivel szemben - olvasható a főpolgármester bejegyzésében.



Karácsony Gergely arról is írt, hogy Vitézy Dávid - az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület által támogatott főpolgármester-jelölt - listáján pedig egy autómegosztó vállalkozás ügyvezetője szerepel, amely cégnek egy Fidesz-közeli oligarcha a tulajdonosa, aki ellen korrupció és pénzmosás gyanúja miatt folyik eljárás.



Ez a cég az elmúlt években folyamatosan a saját érdekeit szolgáló szabályozásért lobbizott a fővárosnál, természetesen sikertelenül - tette hozzá.



Karácsony Gergely mindezért felszólítja Magyar Pétert és Vitézy Dávidot, hogy húzzák le fővárosi listájukról "a kijáró embereket".

mti