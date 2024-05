Fidesz: Ki kell vizsgálni a Niedermüllerhez köthető korrupciógyanús ügyet

2024. május 8. 17:19

Az erzsébetvárosi Fidesz-frakció szerint ki kell vizsgálni a Niedermüller Péter (DK) polgármesterhez köthető súlyos korrupciógyanús ügyet, ezért rendkívüli önkormányzati képviselőtestületi ülés összehívását kezdeményezik - jelentette be a kormánypárt VII. kerületi polgármesterjelöltje szerdán Budapesten.

Benedek Zsolt a kerületi polgármesteri hivatal előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, a héten újabb, Niedermüller Péter közvetlen környezetéhez köthető korrupciógyanús szerződések láttak napvilágot, így már csaknem 50 millió forintnyi gyanús kifizetés köthető a polgármester vejéhez, illetve közvetlenül Niedermüller Péterhez.



A kormánypárti politikus elmondta, hogy a nyilvánosságra került dokumentumokból világosan látható, hogy a Niedermüller Péter veje, Horn Gábor érdekeltségi körébe tartozó Republikon Intézet is kaphatott korrupciós megbízásokat a hetedik kerületi önkormányzattól.



A Niedermüller Péter által vezetett városházán rendszerszintű korrupció uralkodhat - fogalmazott.



Hozzátette: a múlt héten derült ki, hogy a korábban Horn Gábor barátja, Hann Péter által vezetett Weber und Mill Kft-nek több mint negyvenmillió forintot fizettek ki - mint fogalmazott - "a polgármester imidzsének építésére". Ebben az ügyben rendőrségi eljárás is indult - tette hozzá.



Benedek Zsolt tájékoztatása szerint a polgármester az üggyel kapcsolatos iratokat azóta sem hozta nyilvánosságra, sőt - mint elmondta - megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a polgármester az egyik önkormányzati képviselő kérésére - tízéves titkosításra hivatkozva - nem akarja kiadni a Weber und Mill Kft-vel kötött szerződés dokumentumait. A fideszes politikus szerint az is kétséges, hogy készültek-e ilyen dokumentumok és nem kamu szerződésekről, kamu megbízásokról van-e szó.



Ráadásul a polgármester vejének, érdekeltségébe tartozó Republicon Intézettel kötött korrupciógyanús szerződéseket is Hann Péter írta alá, ezzel pedig már az erzsébetvárosiak közel ötvenmillió forintja kerülhetett Niedermüller Péter vejének üzleti köreihez - fűzte hozzá.



Most már minden erzsébetvárosi világosan látja, hogy milyen folyamatok vezettek 2019 óta a kerület "lezüllesztéséhez", Niedermüller Péter és az "erzsébetvárosi dollárbaloldal" családi, baráti kifizetőhelyként működtethette Erzsébetváros önkormányzatát az elmúlt években, ahelyett, hogy tisztaságot és rendet teremtettek volna a közterületeken - hangoztatta.



Niedermüller Péter pedig azután, hogy "lebukott", a személyéhez köthető súlyos korrupciógyanús ügyben terel és hazudozik, valamint megpróbálja eltüntetni a "mutyigyanús" kifizetések nyomait, nehogy a választásokig fény derülhessen az igazságra - tette hozzá.



A kerületi Fidesz-frakció az igazság kiderítése érdekében kezdeményezi a rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását és eseti bizottság felállítását - mondta Benedek Zsolt.

mti