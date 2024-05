Washington: rendőrök egyetemisták ellen

2024. május 8. 18:41

Újabb amerikai egyetemeknél számolta fel a rendőrség a törvénytelenül emelt palesztinpárti tiltakozótáborokat, és több tucat embert letartóztattak kedden éjszaka.

A fővárosban, Washingtonban szerda kora hajnalban 33 embert vettek őrizetbe a George Washington Egyetemnél. Ezt követően további tüntetők jelentek meg, összecsaptak a rendőrökkel, akik paprikaspray használatával oszlatták szét a tömeget és további embereket tartóztattak le.



Pamela Smith, Washington rendőrfőnöke sajtóértekezletén elmondta, hogy azt követően döntöttek a hatósági beavatkozásról, hogy a két hete kezdett, eleinte békés tüntetés eszkalálódott és erőszakkal fenyegetett.



Az elmúlt napokban a George Washington Egyetemnél tiltakozó tüntetők az intézmény vezetését bírálták, és az egyetem rektorának, valamint igazgatójának nevét hangoztatva életveszélyes fenyegetéseket tettek, a guillotine szót is hangoztatva.



A Massachusettsi Egyetemen szerda reggel szintén összecsaptak Izrael-ellenes tüntetők a rendőrökkel, helyi sajtóforrások szerint 64 ember került a rendőrség őrizetében. Az Amherstben működő egyetem területén kedden indítottak tiltakozó akciót, amit az intézmény szóvivője engedély nélkülinek minősített, és közölte, hogy a fából emelt tiltakozótábort erővel fogják lebontatni.



New Yorkban az állami egyetem divat- és formatervezési intézeténél (Fashion Institute of Technology) tartóztattak le további több tucat embert a rendőrök kedden éjszaka. A hatóság embereit kedden este hívták ki a tiltakozás helyszínére, megtisztították a területet, de a tüntetők másutt folytatták a demonstrációt, ezután 50 embert vettek őrizetbe. New York városában ez volt az Izrael ellen tüntető csoportok utolsó engedély nélkül emelt sátortábora, amelyet felszámoltak.



A városi rendőrség közölte, hogy az egyetem vezetésének kérésére avatkoztak közbe az intézmény területének megtisztítása érdekében.



mti