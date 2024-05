London kiutasította az orosz védelmi attasét

2024. május 8. 19:15

Kiutasította szerdán Oroszország londoni nagykövetségének védelmi attaséját a brit kormány.

A brit belügyminisztérium és a külügyi tárca közös tájékoztatása szerint mindemellett megvonják több orosz tulajdonú ingatlan diplomáciai státusát és korlátozásokat vezetnek be az orosz állampolgároknak adott diplomáciai vízumokra, felső határt szabva például az orosz diplomaták nagy-britanniai tartózkodási időtartamára.



Az orosz védelmi attasé kiutasítását a szerdai tájékoztatás szerint az indokolta, hogy a diplomata valójában az orosz katonai hírszerzés tagja volt.



A londoni külügyminisztérium megvonta az orosz diplomáciai képviselet kereskedelmi és védelmi szekciójának otthont nyújtó, Highgate kerületben működő épület, valamint a Sussex megyében lévő Seacox Heath nevű ingatlan diplomáciai státusát.



A Seacox Heath orosz tulajdonban van, és hivatalosan az orosz nagykövetség személyzetének üdülőjeként szolgál, de a londoni külügyi tárca szerdai tájékoztatása szerint Oroszország mindkét ingatlant hírszerzési célokra használta.



Szerdán a brit külügyminisztériumba kérették Oroszország londoni nagykövetét, akivel tudatták ezeket az intézkedéseket, és közölték vele, hogy a brit kormány nem tűri az Oroszország által Nagy-Britanniában folytatott rossz szándékú tevékenységet.



A külügyi tárca e tevékenység példái közé sorolta, hogy tavaly szeptemberben öt bolgár állampolgár ellen emeltek vádat a brit hatóságok Oroszország javára folytatott kémtevékenység gyanújával.



A tájékoztatásban szerepel az is, hogy áprilisban öt további ember ellen emeltek vádat Nagy-Britanniában Oroszország javára megkísérelt ellenséges cselekedetek - köztük egy ukrán tulajdonú angliai kereskedelmi ingatlan felgyújtása - címén.



A brit kormány és szövetségesei az utóbbi években számos rossz szándékú kibercselekedetet tulajdonítottak az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB). Ezek között szerepelt brit parlamenti képviselők személyes adatainak megszerzését célzó kiberkampány, közös brit-amerikai kereskedelmi dokumentumok hackermódszerekkel végrehajtott kiszivárogtatása, valamint beavatkozás egy olyan brit elemzőműhely működésébe, amelynek tevékenysége a demokrácia védelmét célozza a dezinformációkkal szemben - fogalmaz szerdai tájékoztatásában a brit külügyminisztérium.



A tájékoztatásban felidézik azt is, hogy London 2018-ban kiutasított 23 olyan orosz diplomatát, akikről megállapította, hogy hírszerzési tevékenységet folytattak Nagy-Britanniában.



Ennek előzményeként 2018 márciusában a délnyugat-angliai Salisbury városában Novicsok típusú katonai idegméreg-hatóanyaggal megpróbálták megölni az orosz katonai hírszerzés egykori ezredesét, Szergej Szkripalt, aki kettős ügynökként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és lányát, Julija Szkripalt, aki látogatóban volt apjánál.



Mindkettőjüket hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában, de felépültek, és azóta ismeretlen helyen tartózkodnak.



London gyanúja szerint a merényletkísérletet az orosz katonai hírszerzés két ügynöke követte el, Moszkva azonban soha nem ismerte el, hogy köze lenne a Szkripal-ügyhöz.



mti