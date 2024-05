Izraelnek szánt katonai szállítmányt függesztett fel az USA

2024. május 8. 20:21

Az Egyesült Államok valóban felfüggesztett egy bombaszállítmányt Izrael számára a rafahi katonai készülődés miatt - ismerte el Lloyd Austin védelmi miniszter szerdán a kongresszusban tartott meghallgatáson.

A korábban a sajtóban már megjelent információkat megerősítve a Pentagon vezetője elmondta, hogy nagy robbantótöltetű bombákról van szó, így 1800 darab 1000 kilogramm, és 1700 darab 250 kilogramm súlyú eszközről.



Lloyd Austin a meghallgatáson kifejtette, hogy az Egyesült Államok továbbra is biztosítani fogja Izrael számára a védelemhez szükséges eszközöket, de felülvizsgál bizonyos rövid távú biztonsági segítséget a palesztin lakosságú Rafahban történtek fényében. Hozzátette: az amerikai kormány világossá tette korábban, hogy nem támogat nagyszabású katonai akciót a Gázai övezet déli részén fekvő Rafahban anélkül, hogy Izrael hiteles és kivitelezhető tervet mutatna be az ott tartózkodó civil lakosság védelmére.



A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs végleges döntés a felfüggesztett katonai szállítmány sorsáról.



A meghallgatást a közönség soraiból palesztinpárti tüntetők szakították félbe bekiabálásokkal, őket kivezették a teremből.



John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője kedden egy sajtóbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy az Izrael által a héten indított katonai műveletet az Egyesült Államok korlátozottnak minősíti, és azzal az izraeli haderő nem lépett át az Egyesült Államok számára "vörös vonalnak" számító határt.



Szerdán a Fehér Ház megismételte, hogy optimista a Kairóban zajló tűzszüneti tárgyalásokat illetően. Karinne Jean-Pierre, az elnöki hivatal szóvivője újságírók előtt úgy fogalmazott, hogy a két fél - Izrael és a Hamász - álláspontját áttekintve az látszik, hogy a nézetkülönbségek áthidalhatók.



Amerikai részről a térségben tartózkodik William Burns, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója, aki szerdán zárt ajtók mögött egyeztetett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel a többi között a tűzszüneti tárgyalásokról is.



mti