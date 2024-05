Kozák Danuta súlyos vádjai

2024. május 23. 12:00

Kozák Danuta hatszoros olimpiai bajnok kajakos csütörtökön a Facebook-oldalán súlyos vádakat fogalmazott meg Csipes Ferenccel szemben, ami után a szakemberrel ellen fegyelmi eljárást indítottak, ezzel egyidejűleg ideiglenesen felfüggesztették az edzői tevékenység alól.

A 37 éves klasszis versenyző bejegyzésében azt írta, hogy Csipes Ferenc "erősen befolyásolt állapotban" masszázs közben, amikor ő "gyakorlatilag meztelen" volt, verbálisan molesztálta és sértegette a legkülönfélébb módokon. Kozák kiemelte, a szakember "három hete bomlasztja és idegeli a tájékoztatót megnyert csapathajók versenyzőit, beleértve a sajátjait és a saját lányát (Csipes Tamarát) is."

Kozák hozzátetette, a két hét múlva sorra kerülő válogatón egyesben, párosban és négyesben is el fog indulni, véleménye szerint egyesben reálisan nézve nem fog nyerni, de úgy látja, a jelenlegi magyar mezőnyben - és talán a nemzetköziben is - ő a legjobb vezérevezős, és a magyaroknak van két nagyon rendben lévő csapathajójuk.



"A Magyar Kajak-Kenu szövetség, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Budapesti Honvéd SE évtizedes és a Hadügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának jelenlegi asszisztálásával, munkavégzésre teljesen alkalmatlan állapotban tevékenykedő edzővel a mai naptól semmilyen formában nem áll módomban érintkezni. Illetve kérem a fent említett illetékes intézmények felelősségének kivizsgálását" - olvasható a bejegyzésben.



Nem sokkal később a szövetség jelezte, az 1988-ban négyesben olimpiai bajnok Csipes Ferenc klubjával, a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel sportfegyelmi eljárást indít az edző ellen, ezzel egyidejűleg az eljárás lezárásáig ideiglenesen felfüggeszti az edzői tevékenység alól.



"Kozák Danuta a magyar sportélet állócsillaga, a valaha élt legeredményesebb női sportoló Magyarországon, aki egy csodálatos pályafutás méltó lezárására készül a párizsi olimpián, amelyhez mi minden lehetséges támogatást megadunk számára. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség eddig is elsődlegesnek tekintette az olimpiai felkészülésben résztvevő versenyzők támogatását, és a továbbiakban is mindent elkövet annak érdekében, hogy sportolóink zavartalanul készülhessenek fel a közelgő olimpiai válogatóra, az Európa-bajnokságra, valamint a párizsi olimpiára" - áll a szövetség közleményében.



mti