Bácsfeketehegy lovasa Hűséggel nyerte meg a Vajdasági Vágtát

2024. május 25. 21:07

Koncz Dorottya Bácsfeketehegy színeiben nyerte meg Hűség nevű lovával a tizenkettedik alkalommal megrendezett Vajdasági Vágtát Szabadkán szombaton.

Második a korábbi kétszeres győztes Földes Luca lett Fantáziával, harmadikként pedig Zboray Viktória ért célba Adorján színeiben Licinio London hátán.



Ismét megszervezték a Kishuszár Vágtát is, amelyen a 10-16 éves gyerekek vettek részt kisebb növésű, maximum 138 centiméter magas lovakon. A futamot Domján Korina nyerte meg Bohóc nevű lován Kishegyes lovasaként.



A Nemzeti Vágta délvidéki előfutamára tizenhárom felnőtt és öt kishuszár nevezett be.



A Vajdasági Vágta a Nemzeti Vágta előfutama, a továbbjutók Szilvásváradon állhatnak majd rajthoz ősszel. A Nemzeti Vágtát eddig négyszer nyerte meg vajdasági lovas.



A futamok mellett lovasbemutatót, díjugrató- és díjlovagló bemutatót, csikósbemutatót, római kocsik versenyét, néptáncprodukciókat, régi mesterségek vásárát és főzőversenyt is rendeztek, valamint széles körű gasztronómiai és kézműves kínálat várta a látogatókat. A nap zárásaként a Rátonyi Róbert Színház művészei léptek fel a vajdasági eseményen.



Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a helyszínen azt mondta, hogy a Vajdasági Vágta igazán közösségépítő rendezvény.



"Olyan, mint a mi közösségünk, senkit nem rekesztünk ki, ugyanakkor büszkék vagyunk értékeinkre, büszkék vagyunk hagyományainkra", és szeretnénk azokat továbbvinni - hangsúlyozta.



A Vajdaságban elsősorban az ügetősportnak van hagyománya, de egyre népszerűbb a fogathajtás és az akadályugratás is.

mti