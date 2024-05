A harkivi Beresztove bevételét jelentette be az orosz minisztérium

2024. május 26. 21:42

Elfoglalta az orosz hadsereg a harkivi régióban lévő Beresztove települést, miközben az elmúlt nap folyamán a hatból öt frontszakaszon előrenyomult, és három ukrán ellenrohamot vert vissza - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szombaton a donyecki régióban lévő Arhangelszke bevételéről tett bejelentést.



A Moszkvában kiadott vasárnapi hadijelentés szerint az ukrán hadseregnek csaknem 1600 katonája esett el vagy sebesült meg súlyosan a harci érintkezési vonal mentén. A védelmi minisztérium a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között említett hét lőszerraktárt, kilenc páncélozott harcjárművet, köztük egy amerikai Bradley gyalogsági harcjárművet, egy amerikai M109-es Paladin és egy Krab lengyel önjáró, valamint hat amerikai M777-es és egy M198-as vontatott tarackot, öt amerikai ATACMS operatív-taktikai rakétát, amerikai HIMARS és cseh Vampire sorozatvetők 32 rakétáját, egy Neptun hajóelhárító rakétát, továbbá 41 drónt.



Szergej Lebegyev, "a mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora" a RIA Novosztyi hírügynökségnek vasárnap azt mondta, hogy az orosz légierő előző éjjel katonai és energetikai létesítményekre mért csapássorozatot a Hmelnyickij megyei Sztarokonsztantiniv városában, egyebek között arra repülőtérre, amelyet amerikai F-16-os vadászgépek fogadására készítettek fel. Támadás érte a helyi lőteret is, ahol az ellenállás szerint mozgósított ukrán katonákat képeznek ki külföldi haditechnikai eszközök kezelésére.



Lebegyev szerint "nagyon erős detonáció" történt a sztarokonsztantinivi elektromos alállomás közelében, és a városban megszűnt az áramszolgáltatás. Az is mondta, hogy a Dnyipropetrovszk megyei Pavlogradban egy ATACMS rakétákat tároló raktárt ért két találat.



Az orosz statisztika szerint egyébként meghaladta, a 20 ezret azoknak a katonai speciális gépjárműveknek a száma, amelyeket az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta elvesztettek. Az orosz védelmi minisztérium arról is bejelentést tett, hogy az orosz hadsereg megszervezte a polgári lakosság evakuálását a Harkiv megyei Vovcsankszkból, mert a visszavonuló ukrán erők a lakóházakat lövik.



A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és az Ukrajnával határos orosz régiók több településéről jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást.



