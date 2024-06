Básti Juli még el tudott búcsúzni Tompos Kátyától

2024. június 3. 10:51

Az egész országot megrendítette Tompos Kátya halálának a híre. Most Básti Juli nyilatkozott, hiszen ő is jó barátságot ápolt az elhunyt színésznővel – írja az elle.hu. Kiderült, hogy ő és a férje még a kórházban el tudtak búcsúzni Tompos Kátyától csütörtökön.

A férjemmel együtt mentünk be a kórházba elbúcsúzni tőle. Tudtuk, hogy közel a vég, már nem volt magánál, alig kapott levegőt, morfiumot adtak neki, mert nagy fájdalmai voltak. Emberfeletti küzdelmet vívott az elmúlt öt évben. Orvos párja tudása segítette a harcban, és rengeteg barátjának, ismerősének szeretete. A Centrál is minden erejével mellette állt – nyilatkozta Básti Juli. A színésznő arról is vallott, milyen ember volt valójában Tompos Kátya.

Igazi angyalka volt, akit mindenki szeretett. Elementáris ereje volt, akármit csinált. Mindenkinek csodálatos, erős élményt adott, akár énekelt, akár játszott vagy verset mondott, felejthetetlen volt. Visszahúzódó, de egyben huncut, jókedvű és humoros lány volt, igazi zseni. Soha nem fogjuk elfelejteni. Kátya nem akarta a nyilvánosságra hozni a betegségét, de tavaly nyár óta állami segítséggel már külföldön próbálták gyógyítani, végül az úgynevezett támogató kezelések finanszírozására indult meg a nyilvános gyűjtés. Kiderült, amit úgyis tudtunk, hogy mindenki mennyire szereti őt.

MH