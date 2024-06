Önkéntesnek állt egy 74 éves orosz nő

2024. június 10. 12:11

Szó szerint addig ostromolta a hivatalt egy 74 éves asszony, amíg önkéntesként föl nem vették. A nő végül Mariupolba ment, hogy a város helyreállításában segédkezzen. Hosszú cikket szentel a Lenta.ru egy 74 esztendős asszony történetének, aki kora ellenére is önkéntesként dolgozott Mariupol helyreállításán. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, Valerija Jurjevna Rjbnyikova eredetileg a frontra akart menni, s ez okból kétszer is felvette a kapcsolatot a sorozási hivatallal – ám kora miatt minden esetben köszönettel ugyan, de elküldték.

Az asszony saját bevallása szerint kötelességének tartotta a jelentkezést. Édesanyja 1942-ben önkéntesként jelentkezett a frontra, míg édesapja Leningrádban volt a blokád idején – s a rokonai közül is sokan megjárták a honvédő háború különböző helyszíneit.

Mivel a vágya nem teljesült, ám ő mindenképpen ki akart jutni a harcok által érintett területre, az asszony végül a mariupoli orosz ortodox egyház önkénteseihez csatlakozott. Tette mindezt annak ellenére, hogy egy pap a rendkívüli nehézségeket ecsetelve megpróbálta lebeszélni a vállalkozásáról. Közölte vele, a kilencedik emeleten kell laknia, a szállóban nem működik a lift, és az étkezés is bizonytalan. Ennek ellenére vállalta a feladatot – s mint közölte, döntését nem is bánta meg. Az asszony többször is nyomatékosan aláhúzta, a legfontosabb dolog világos volt – segíteni kell az embereknek a lerombolt lakásaik helyreállításában és a békés élet megteremtésében. Egyben hozzátette, a hit révén sikerült elviselnie a rendkívüli fáradalmakat.

MTI