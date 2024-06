Elesett négy izraeli katona a Gázai övezetben

2024. június 11. 10:00

Hétfőn elesett négy izraeli katona a Gázai övezet déli részén, Rafahban egy aláaknázott ház felrobbanásakor - tudatta az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője kedden.

A robbanásban tizenegy katona megsebesült, közülük öten súlyosan.



Az izraeli járőr az egyiptomi határ melletti Rafah Sabura nevű negyedében lakóházakat vizsgált át a Hamász fegyvereseit keresve a piac közelében, a negyed központjában. Egy gyanús épületre tüzet nyitottak, mire a házban elrejtett robbanószerek a levegőbe röpítették az egész épületet, amely maga alá temette a katonákat. A robbanás olyan erős volt, hogy néhány sérültet az épületen kívül találtak meg.



Az IDF vizsgálata szerint alagút csatlakozott az épülethez, amely a Hamász egyik alkalmazottjáé volt, aki részt vett Gilad Salit izraeli tizedes 2006-os elrablásában.

Hétfőn a palesztinok arról számoltak be, hogy az IDF fokozta tevékenységét Rafahban, és heves harcok dúltak a város központjában, melyekben elérték Sabura szélét, Rafah szívében az egyik legsűrűbben lakott területet.



Az IDF keddi jelentése szerint az elmúlt napon a légierő 35 célpontot támadott a Gázai övezetben, katonai épületeket, fegyverraktárakat és rakétakilövőhelyeket, és heves tűzharcok folytak fegyveres iszlamista csoportokkal.



Az IDF azt is közölte, hogy Ciszjordániában, Niama faluban négy palesztin vesztette életét az izraeli erők tüzében.



Kedd reggel január óta először ismét megszólaltak Haifán is a légvédelmi szirénák. Emellett légiriadók voltak Galilea északi, Libanonhoz közeli részein és a Golán-fennsíkon is. Ezeken a helyeken az utóbbi hónapokban mindennapossá váltak a riasztások a Libanonból Izrael felé indított rakéták és drónok miatt.



Az éjszaka folyamán az izraeli légierő vadászgépei Libanon mélyén, Baalbek térségében és az izraeli határhoz közeli területeken hajtottak végre támadásokat válaszul egy izraeli drón hétfői lelövésére libanoni területen.



A Hamász terrorszervezet elleni háború október 7-i kezdete óta 650 izraeli katona esett el, közülük 298 a szárazföldi hadműveletek október közepi kezdete óta a Gázai övezetben vesztették életüket.

mti