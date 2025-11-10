Hollik István: A Trump-Orbán találkozó megerősítette a magyar nemzeti kormány világpolitikai súlyát

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2025. november 10. 17:04

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke közötti megbeszélés új távlatokat nyitott a magyar-amerikai együttműködésben - értékelte a találkozót Hollik István hétfőn közösségi oldalán.

A KDNP országgyűlési képviselője szerint a találkozó nem pusztán diplomáciai esemény volt, hanem a magyar nemzeti kormány világpolitikai súlyát és érdekérvényesítő képességét is megerősítette.

Hollik hangsúlyozta: a tárgyalás kézzelfogható eredményekkel zárult. Magyarország mentességet kapott az orosz energiát érintő amerikai szankciók alól , továbbá megállapodás született amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításáról, valamint a nukleáris együttműködés bővítéséről. A képviselő szerint ezek a lépések hosszú távon is hozzájárulnak az ország energia- és gazdasági biztonságának erősítéséhez.

„A találkozó egyértelműen a szuverén Magyarország megerősítését szolgálta. Orbán Viktor következetesen, a béke, a szuverenitás és a józan nemzetpolitika oldalán képviselte a magyar érdekeket” - fogalmazott Hollik István.

A kereszténydemokrata politikus hozzátette: a miniszterelnök szereplése azt bizonyította, hogy Magyarország ma „jó kezekben van”, és ha az ország ezen az úton halad tovább, „megnyeri a 21. századot”.