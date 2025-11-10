Újabb késes támadás Németországban - ezúttal vonaton

Szerző: MTI

2025. november 10. 14:51

A gyanúsított dührohamot kapott később a cellájában, akinél a rendőrök kábítórszert is találtak.

Németországban őrizetbe vettek egy férfit, aki késsel fenyegetőzött egy vonaton, és többeket megsebesített – derült ki a hatóságok közleményéből, amelyben hozzátették, hogy az ügyben rablási kísérlet és testi sértés gyanúja miatt indult eljárás. A tájékoztatás szerint a 30 éves gyanúsított vasárnap este, az ország északi részén lévő Stralsund városába tartó vonaton rántott kést, ellopta egy férfi hátizsákját és megütött két nőt, végül pedig Jatznick városánál szállt le. A rendőrségnek a személyleírások alapján sikerült a városban megtalálnia az elkövetőt, akit később dührohamot kapott a cellájában.

A helyiségben a rendőrség később többféle kábítószerre, köztük kokainra és amfetaminra bukkant. A hatóságok hozzátették, hogy a férfi ellen már korábban körözést adtak ki, mert egy régebbi üggyel összefüggésben ellenállt a rendőrök letartóztatási kísérletének. A gyanúsítottat törvényszéki pszichiátriára szállították.