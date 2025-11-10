Szoboszlai beköltözik a Madame Tussauds Budapestbe

Szerző: gondola

A Madame Tussauds Budapest hamarosan leleplezi Szoboszlai viaszfiguráját, amely a Dorottya utcai produkcióban kap állandó helyet. Ez lesz a Madame Tussauds univerzumában az első figura a magyar játékosról. A látogatók november 19-től tekinthetik meg Szoboszlai hasonmását, és természetesen szelfizhetnek is vele. A Madame Tussauds Budapest gyűjteménye több mint 60 figurából áll, a világsztárok és politikusok mellett megtalálhatóak a termekben a magyar kultúra, a sport, a tudomány és a történelem legnagyobb alakjai is. A sajtkózlemény kitér arra is, hogy Szoboszlai igazi ikonok közé kerül, hiszen a Madame Tussauds Budapest-produkcióban látható Puskás Ferenc, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László, valamint a szintén háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka viaszmása is. A Madame Tussauds Budapest lakója a nyolcszoros olimpiai bajnok sprinter, Usain Bolt is. A külföldi futballisták közül Lionel Messi és Cristiano Ronaldo figurája látható Budapesten.