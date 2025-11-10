Magyar Péter ezt benézte?

Szerző: gondola

„A Tisza Párt szerint akkor jó egy országban élni, ha ott nincsenek nagyon gazdag emberek. De ha rápillantasz erre a térképre, valami nagyon nem stimmel ezzel a logikával” – mutatott rá a Facebook-oldalán Sebestyén Géza közgazdász. A Mandiner szemléje szerint a poszt többek között arra is felhívja a figyelmet, hogy „a világ ultravagyonosainak (azaz akiknek legalább 30 millió dollárjuk van) többsége az USA-ban, Kínában, Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban él. Jellemzően azokban az országokban, ahová a legtöbb magyar fiatal is szívesen kiköltözne.

Az Egyesült Államokban több mint 225 ezer ilyen ember él. Németországban közel 29 ezer, az Egyesült Királyságban 23 ezer, Franciaországban pedig majdnem 25 ezer ultramilliomos lakik. Ezek az országok nem azért vonzóak, mert nincsenek gazdagok, hanem pontosan azért, mert rengetegen tudtak ott meggazdagodni. A vagyonos réteg nem elnyomja a társadalmat, hanem motorja a gazdaságnak, munkahelyek és innováció forrása. Dél-Korea és Észak-Korea közötti különbség mindent elmond.

Az egyikben több ezer ultravagyonos ember él, a másikban gyakorlatilag nulla. Melyikben szeretnél te élni? A Tisza vagyonadója jól hangzik, amíg az ember nem nézi meg, hol élnek a világ leggazdagabbjai. Mert a valóság az, hogy ahol sok a gazdag, ott általában jó élni, fejlődik a gazdaság, és az átlagpolgár is jobban jár. Talán nem a gazdagok számát kéne csökkenteni, hanem az esélyt növelni, hogy minél többeknek sikerülhessen közéjük kerülni” – zárja gondolatait Sebestyén Géza.